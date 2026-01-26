夏寶龍促立法會監督政府更好施政　李慧琼安排全體議員上學習會

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，香港同步直播，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，港澳辦主任夏寶龍提到立法會要監督政府更好施政，同時三權「同唱一台戲、互不拆台」。



立法會主席李慧琼會後表示，行政主導經得起考驗，是帶領香港抓緊機遇、靈活應變、再創高峰的好制度。她強調全體議員已安排學習會，認真學習硏討會的重要內容，立法會將全力支持行政長官依法施政，讓行政立法良性互動發揮更大作用。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（資料圖片/廖雁雄攝）

稱行政主導將帶領香港「再創高峰」

李慧琼會後在社交平台撰文稱，香港特區一直根據《憲法》和《基本法》實施行政主導。全體議員均認同，行政主導一直行之有效，切合香港實際情況及需要，並符合國家及香港特區整體利益。她指，在實踐過程中雖非一帆風順，但實踐經驗充分證明，行政主導經得起考驗，是帶領香港抓緊機遇、靈活應變、再創高峰的好制度。

她形容，專題研討會清晰闡明了港澳特區新一屆立法會的職責使命，指出立法會肩負重任重托，應支持配合、監督促進特區政府更好施政，在堅定愛國愛港立場、勇於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政、樹立良好形象等方面，展現出新風尚、新形象，與特區政府一同探索鞏固行政立法良性互動的道路。

李慧琼指，全體議員已安排學習會，一起認真學習今天硏討會的重要內容。（資料圖片/鄭子峰攝）

稱立法會將促進香港特區良政善治

李慧琼又指，全體議員已安排學習會，一起認真學習今天硏討會的重要內容，集思廣益，用心、用力、用情履行好立法會的憲制職能，全力支持行政長官依法施政，讓行政立法良性互動發揮更大作用，主動對接國家十五五規劃，更好融入國家發展大局，促進香港特區良政善治。