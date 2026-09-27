曾俊華憶馬斯克拜訪好奇Tesla暢銷　推稅務優惠造就港電動車普及

電動車「一換一」稅務優惠計劃今年4月起完結，當年推出電動車首次登記稅豁免的財政司前司長曾俊華今日（27日）憶述離開政府前一年，即2016年全港電動車數目只有 7000 多輛，今年大增至 18 萬輛，十年之間增長成 25 倍。他更貼上當年美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）到香港拜訪他的照片，指香港曾經是特斯拉全球銷量最高地區，馬斯克也好奇香港為何銷量那麼好。展望未來，他認為香港的電力網絡開始滿足不到日益增長的充電需求，尤其是超級快速充電機，相信是未來推動電動車進一步發展的重要配套設施。



曾俊華貼上當年美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）到香港拜訪他的照片。嗰年， 曾俊華表示，馬斯克當時仍未是「巴閉」的首富。（曾俊華FB）

曾俊華憶馬斯克拜訪好奇Tesla暢銷

曾俊華在社交平台Facebook表示，很多從政或者做公職的人，都很希望自己有一些政績，可以令市民記得他，留名於世。他說自己雖然做了很多年公職，但沒有這種想法，不過有時見到社會發生的事情或者事物，都會想起以前自己曾經參與其中。其中之一，他說是大家外出時見到「一街都係電動車」的景況。

我仲做緊財政司司長嘅時候，電動車嘅款式仲係寥寥可數，市民有嘅選擇唔多。直到後嚟我哋推出咗電動車嘅稅務優惠，好多車主先至開始改買電動車。 曾俊華

推稅務優惠造就香港電車車普及

曾俊華不點名表示，當年香港曾經是美國知名電動車品牌特斯拉（Tesla）於全球銷量最高的地區，連行政總裁馬斯克（Elon Musk）也特意來香港考察，看看香港為何賣得那麼好，更與他討論多方面發展，形容「真係幾誇張㗎」。他指當時上任財政司司長不久，便成立了「電動車委員會」，與不同行業的本地專家，研究各款不同電動車，以及如何令香港成為這方面的領先者。最後推動不同政策作為誘因，不久香港成為當時特斯拉（Tesla）全球最高銷量地。

曾俊華與小鵬公司副董事長兼聯席總裁顧宏地合照。本地始創電動車叉電系統公司 Halo Energy 與小鵬汽車合作，在香港推出全球第一座 X-Energy 兆瓦閃充站，更有效率為電動車充電。（曾俊華FB）

新蒲崗充電站一共有 4 個充電車位，當中裝有 1 支最高 1000kW 液冷閃充槍，曾俊華表示基本上十分鐘左右就已經可以補充電動私家車 450 公里續航力，速度之快是今日難以想像。（曾俊華FB）

他說，離開政府之前一年，即2026年全港電動車數目只有7000多輛，今年已經大增至18萬輛，10年之間增長25倍。目前香港出現的電動車，不單止來自內地，更來自德國、美國、韓國、日本品牌，他形容這現象一點也不簡單，即是代表香港電動車充電方案國際化，才可以支援到全球不同國家出產的電動車。

曾俊華：電動車充電設施不足

有時我都會撞到一啲駕駛人士同我講，見到依家嘅油價咁貴，佢哋都有諗過換返部電動車，但係覺得依家香港嘅充電設施仲都係唔多夠。香港作為一個國際城市，都見到依家嘅電力網絡，已經開始滿足唔到日益增長嘅充電需求，尤其係超級快速充電機。 曾俊華

曾俊華相信這是未來電動車進一步發展的重要配套設施，而香港可以成為這種先進技術的展示場，證明香港有一定吸引力。