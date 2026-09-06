曾俊華談香港出路：票尾經濟咁瑣碎　點可能令香港經濟搞返上去？

近年每當談到經濟、市道，「票尾經濟」、「盛事經濟」等詞不絕於耳，但前財政司司長曾俊華卻與普遍政界抱另一個看法。他今日（6日）在社交網站引述史丹福大學專家指出，香港在全球新供應鏈格局中，應好好利用香港在航運、物流、金融方面的優勢，擔當「控制塔」角色。曾俊華亦有同感，指金融、物流、貿易才是為香港製造財富最關鍵嘅部分，「乜嘢票尾經濟、盛事經濟，咁瑣碎嘅嘢，點可能會有力令香港嘅經濟搞返上去吖」。



曾俊華上周初出席港大亞洲環球研究所舉辦的演講，與史丹福大學知名供應鏈管理專家李效良合照。（曾俊華 Facebook 圖片）

曾俊華上周初出席港大亞洲環球研究所舉辦的演講，演講嘉賓包括貿發局前主席馮國經、史丹福大學知名供應鏈管理專家李效良。（曾俊華 Facebook 圖片）

全球供應鏈新佈局 學者倡香港擔當「控制塔」

曾俊華今日在社交網站發文，提到上周初出席港大亞洲環球研究所舉辦的演講。他引述史丹福大學知名供應鏈管理專家李效良指，全球供應鏈在地緣政治下，正在發生巨大變化。李認為，不少企業應重新設計全球供應鏈，除了向中國採購部件，亦會在其他國家採購，以分散風險，同時在需求方面亦應擺脫對美國市場的依賴。

李效良認為，香港在新供應鏈佈局中，應利用航運、物流、金融方面優勢，配合人工智能，擔當「控制塔」角色，整合全球供應鏈嘅資料，為全球企業掌握市場需求、生產、採購情況。

曾俊華：票尾經濟、盛事經濟咁瑣碎 點可能會有力令香港嘅經濟搞返上去吖

曾俊華似乎亦深有同感，指金融、物流、貿易佔香港經濟最大的部分，是為香港製造財富的關鍵，「乜嘢票尾經濟、盛事經濟，咁瑣碎嘅嘢，點可能會有力令香港嘅經濟搞返上去吖。」