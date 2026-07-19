曾俊華：吸人才要有多姿多采文化氛圍　倡仿傚紐約百老匯劇場發展

財政司前司長曾俊華上周去尖沙咀文化中心觀看著名音樂劇《萬世巨星》，留意到有相當多外國人和以普通話溝通的觀眾。他今日（19日）說，對表演團體而言文化中心大劇院「或者就大咗啲」，建議如果香港有較小的演出場地，讓表演團體租用較長時間，「搭靚個舞台，仲可以做耐啲，咁就更具成本效益，好似紐約百老匯嘅劇場咁」，相信有很多國際級表演願意來香港演出，形容是吸引全球人才來港的重要元素。



財政司前司長曾俊華上周去尖沙咀文化中心觀看著名音樂劇《萬世巨星》，留意到有相當多外國人和以普通話溝通的觀眾。（曾俊華FB）

曾俊華：吸人才除咗搵到錢 仲要多姿多采藝術文化氛圍

曾俊華在網誌表示，香港作為一個國際都會，除了在經濟方面要吸引到全球資本及企業投資運作，亦要令全世界人才聚集在香港，而要吸引人才，除了令他們賺錢，亦要有多姿多采的藝術文化氛圍。

《萬世巨星》未開始之前，大家欣賞舞台布幕設計相當有心思。（曾俊華FB）

曾俊華憶看音樂劇《萬世巨星》 多外國人特意來港

曾俊華憶起上周觀看音樂劇《萬世巨星》，主要以耶穌生命最後幾日作為故事背景，重新審視耶穌與猶大、以及其他追隨者之間的複雜情感關係。他說年輕時看這套劇，總覺得戲中的耶穌留長頭髮、穿破爛長袍，提倡博愛、和平，搞革命，可以說是與六、七十年代的嬉皮士精神如出一轍。今次再看這套音樂劇，仍然覺得相當不錯，尤其是現場聽到曲目《I Don't Know How to Love Him》。

入場觀眾裡面，有相當多嘅外國人同講普通話嘅朋友，我估當中有唔少人係為咗睇呢套劇而特登嚟香港嘅，可以睇到呢啲有卡士嘅表演，確實係有市場嘅。 曾俊華

曾俊華指今次再看音樂劇《萬世巨星》，仍然覺得相當不錯，尤其是現場聽到曲目《I Don't Know How to Love Him》。（曾俊華FB）

曾俊華倡細小演出場地供長租：文化中心或者大咗啲

對一啲表演團體嚟講，文化中心嘅大劇院或者就大咗啲，如果我哋可以有啲細少少嘅演出場地，俾啲表演團體租用較長嘅時間，等佢哋搭靚個舞台，仲可以做耐啲，咁就更具成本效益，好似紐約百老匯嘅劇場咁。 曾俊華

他相信此舉會令更多國際級表演願意來香港演出，提供優質文化生活，都是吸引全球人才來香港的重要元素之一。