張宇人抹黑工會「扮人」打電話　訴苦護士澄清不屬工會：感到屈辱

護士界有人說無工做、也有人說有工無人做的討論因言論屢激化社會撕裂、傾向工商界的自由黨前黨魁張宇人稱「工會分分鐘扮人打電話」持續發酵，護士協會強烈不滿張宇人言論，醫院診所護士協會強烈譴責張宇人言論。



至今早（9月29日），於施政報告2026發表後翌日（9月17日）在施政報告電台聯播向現場的行政長官「烽煙」進言、訴苦護士「搵工難」的前精神科護士郭先生在商台節目澄清自己不屬任何工會幹事或成員，稱從沒想過一名小市民致電電台訴心聲會引起軒然大波。



郭先生強調從沒反對內地仝工的心，也沒歸咎於引入有限度註冊護士，如其言論令到在香港的內地仝工感到屈辱，他致以萬二分歉意，又說：「畀人批評「扮人」感到屈辱......可能（張宇人）覺得（護士）要「扮人」因為我哋係死物！」



行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫院診所護協：張宇人作為行會成員沒胸襟 反抹黑工會

醫院診所護士協會周一（28日）發聲明表示，有市民日前透過電台節目表達對本地護士就業前景的擔憂，張宇人作為行政會議成員，非但沒有展現出聆聽民意的胸襟，反而以陰謀論將市民對護士前景的憂慮，抹黑為「工會扮人打電話」，此番更毫無根據、指鹿為馬的言論，醫院診所護士協會感到極度憤慨，並予以強烈譴責，促請張宇人收回相關言論，並向被其言論冒犯的前線醫護人員道歉。

呢啲冚嘭唥都係啲工會，分分鐘扮人打電話入嚟，根本大家都明白護士不足。我張宇人唔怕講，我舉高腳支持政府！ 行會成員、自由黨前黨魁張宇人《信報》專訪

張宇人（何夏怡攝）

協會：張宇人偏激火上添油 引部分醫生收入高混淆視聽

協會認為，張宇人言論偏激，無助於解決社會分歧，更容易激化矛盾，猶如火上添油。而且張宇人聲稱「本地員工歡迎外勞」，完全是子虛烏有；協會又指張宇人引用部分醫生收入極高（即所謂的「月球人、星球人」）為藉口，合理化全面輸入醫護的論調，形容是張冠李戴、混淆視聽。

行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/林彥汛攝）。

協會轟張宇人邏輯錯亂 令人懷疑有意挑矛盾

協會指收到許多會員反映非本地護士背景不同，在語言、護理文化及專業標準差異均需磨合，否則易生誤解，容易影響醫療質素。協會重申，前線護士對醫療質素的堅守，不應被扭曲為怕被「搶飯碗」，形容是對護士專業的極大侮辱。而張宇人所謂的「理據」，藉此推論醫護「叫價高」，不僅邏輯錯亂，更令人懷疑有意挑起矛盾，對前線護士極不公允。