一五規劃｜李慧琼接受人民日報專訪：善用機制協助政府定期評估

特區政府早前公布了香港首份五年規劃。立法會主席李慧琼接受《人民日報》專訪時，表示立法會全力支持、配合、監督和促進特區政府落實規劃。她強調，在行政主導下，立法會秉持「支持不缺位，監督不越位」原則，並持續善用現有平台和機制與特區政府緊密協作，協助政府定期對五年規劃實施情況進行評估，確保各項措施得以有效推行。



李慧琼： 政府不足一年內成功推出規劃 內容質量並重

李慧琼指，特區政府在不足一年內成功推出五年規劃，內容可說是質量並重。她舉例在規劃落實方面，特區政府展現十足行動力，以北都大學城為例，五年規劃和施政報告公布翌日，隨即展開洪水橋3幅共約26公頃校園用地招標，將規劃即時轉化為發展動力。

她表示，今年是國家「十五五」開局之年，特區政府同步制定香港五年規劃，說明香港正在借鑒和運用國家治理的成功經驗，是將香港和國家治理體系緊密銜接。而且當中吸納了很多立法會議員的建言，確切回應市民的期望。

提出實施保障機制 令社會見到政府勇於擔當的精神

她又認為，五年規劃提出了「五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」的實施保障機制，令社會見到特區政府事不避難、勇於擔當的精神和加快香港發展的決心。

立法會持續善用現有平台和機制 與特區政府緊密協作

被問及未來立法會將如何與特區政府共同推動規劃落地。李慧琼指，立法會必定全力支持、配合、監督和促進特區政府落實規劃藍圖，切實惠及社會各階層。

她又強調，在行政主導下，立法會秉持「支持不缺位，監督不越位」原則，與特區政府共同推動北部都會區發展，立法會亦將持續善用現有平台和機制，與特區政府緊密協作，積極反映市民所思所盼，協助政府定期對五年規劃實施情況進行評估，及早察覺政策「落地」時的痛點、難點，確保各項措施得以有效推行。