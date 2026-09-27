一五規劃．拆局｜大談人民幣國際化　港元角色何去何從？

香港首份五年規劃在金融章節開宗明義提出，將強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的功能，優化離岸人民幣資金安排，豐富人民幣計價、結算、投資類金融產品，推動跨境經貿活動擴大人民幣使用場景，助力人民幣國際化穩步推進。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華展示兩本報告。（方承恩攝）

離岸人民幣成主流 「硬擴容」解流動性痛點

「香港作為全球離岸人民幣業務樞紐功能」的定位是非常準確的。2026年6月，香港人民幣清算量攀升至53.2萬億元，創下歷史紀錄。這個數字最惹人注目的地方不是規模本身，而是它的比較基準：在港結算規模首次超越港元和美元。此外，香港離岸人民幣存款於5月底達到1.13萬億元歷史高位，人民幣債券發行量年內按年增長33%。換言之，在香港這個國際金融中心，人民幣變成了「主流交易貨幣」。

但離岸人民幣長期面臨一個結構性問題——流動性不夠深、產品不夠多、場景不夠廣。投資者拿到人民幣之後能做什麼？除了做定期存款和買點心債，選擇實在有限。這就是為什麼規劃把「建立香港人民幣離岸市場流動性補充機制」寫在了離岸人民幣業務的第一條。

中國人民銀行行長潘功勝（中）、印尼中央銀行行長佩里·瓦吉約（左）與香港金融管理局總裁余偉文（右）簽署合作備忘錄，促進在印尼與香港之間的雙邊交易中使用印尼盾與離岸人民幣。（金融管理局）

規劃給出了流動性的「硬擴容」：5,000億額度與7天投標機制。流動性解決的是「錢夠不夠」的問題，另外還給出了三條路徑，解決的是「錢往哪去」。第一條路徑：債券市場的「雙向擴容」。第二條路徑：股票市場的人民幣櫃台納入港股通。第三條路徑：人民幣計價黃金市場。規劃提出以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。此外，極具象徵意義的是：「積極推動人民幣作為政府的支付貨幣。」

迴避美元、人民幣與港元「三角關係」

香港這份五年規劃在人民幣國際化上的布局，可以用一句話概括：讓人民幣從「支付工具」變成「配置工具」。關於人民幣國際化的部署，本質上是一份「重落地、偏存量」的操作路線圖。在務實推進離岸生態建設上不乏制度突破，偏重於金融產品的擴容與市場修補，但在應對複雜大國博弈下的宏觀貨幣戰略設計上仍顯保守。在宏觀架構上缺乏高瞻遠矚的「貨幣戰略藍圖」，迴避了聯匯制度下，港元、美元與人民幣三角關係在大國博弈中的戰略走位。

五年規劃寫得很直白：強化全球離岸人民幣業務樞紐，推動人民幣計價、結算、投資，支持企業跨境經貿使用人民幣。關鍵詞不是「取代」，是「樞紐」。但，是誰的「樞紐」？誰是「樞紐」？

這些年人民幣國際化路徑是清晰的：貿易結算、區域儲備、大宗商品計價、離岸資產池。而香港的價值，是幫人民幣「走出去」，又幫全球資金「進中國」。未來五年真實會發生的是：更多跨境貿易用人民幣結算、更多港股和債券增加人民幣櫃台、黃金等大宗商品嘗試人民幣計價、中東和東南亞逐步配置人民幣資產。

相較於美元仍是全球定價錨、融資錨、儲備錨，人民幣是正在發展的「第二軌道」。這不是美元的終結，而是人民幣擴容。（資料圖片）

相較於美元仍是全球定價錨、融資錨、儲備錨，人民幣是正在發展的「第二軌道」。這不是美元的終結，而是人民幣擴容。不可自由兌換的人民幣如何擴容？核心的「樞紐」就是港元。事實上，現在的人民幣能夠達到如此這般的國際地位，港元的作用功不可沒。

一內一外互補 港元猶如「旋轉門」

人民幣國際化在香港推進，最核心的金融背景就是香港實行掛鈎美元的聯繫匯率制度。香港的首份五年規劃如此重視人民幣國際化，卻通篇未提及港元的規劃，就好比畫龍欠缺點睛。

其實，談人民幣國際化不僅毋須諱言，更應該大談港元和人民幣的關係。通俗來說，如果把國家金融體系比作一艘大船，那人民幣和港元的關係，是一內一外、一守一攻的拍檔。人民幣是「家裡的老本」，守着十四億人的民生基本、工廠和樓價，匯率有管理、有節奏，像家裡那本「紅簿仔」，不輕易拿出來滿世界跑，但關鍵時刻最穩。而港元則是「門口的旋轉門」，站在香港天天迎來送往美元、英鎊、中東油錢。它自己不生利息，卻像一扇不停轉動的玻璃門：外面美元進來，先換成港元落地；港元再把一部分錢兌換成離岸人民幣，遞給想進中國市場的外資。

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)

事實上，門轉得越快，內地越安穩。內地用人民幣守實體經濟、守匯率主權和金融安全；香港用港元守離岸窗口、守美元通道、守全球信任。沒有港元，人民幣國際化就少了一條腿。

充當金融緩衝區 築起外匯風險防火牆

必須認清現實，全球大宗商品、航運保險、美元融資、離岸債、衍生工具，底層依然還是美元。在香港聯繫匯率制度下，息口環境天然綁定美元周期。而在如今中美博弈的大環境下，港元還是那件墊在人民幣胸口的避彈衣。美元一加息、一收水，港元先捱一刀，離岸人民幣再軟一點，最後傳到內地時，已經只是微波蕩漾。

概括來說，港元就是美元與人民幣之間的「金融緩衝區」：港元掛鈎美元，保障了資本自由流動與國際法治信用，同時背靠內地經濟。國際資金毋須直接承擔資本項目管制風險，即可透過港元這一安全中介配置中國資產。對應的，是中資出海的「外匯風險防火牆」：內地企業在港融資與跨境投資時，以港元直接對接全球美元流動性，既降低了融資成本，又避免了直接衝擊內地的外匯儲備與人民幣匯率。

而人民幣國際化需要高效的兌換場景，港元就憑藉深厚的資金池與極低交易成本，為海外資金在美元、港元與離岸人民幣之間無縫切換提供了對沖與交易渠道。此外，在港股「港幣—人民幣雙櫃台」體系中，掛鈎美元的港幣櫃台提供了穩定的計價基準，確保人民幣櫃台能夠獲得透明的跨幣種定價與風險對沖指標。港元的「低調」恰恰是為了離岸人民幣的「縱深推進」。港元負責守住香港自由港與西方體系接軌的信任基本盤，離岸人民幣則負責拓展中國資產的計價與交易增量，兩者構成了互為表裡的雙軌貨幣屏障。

毋須避諱港元角色 勇敢破局方顯國際化

在人民幣國際化路徑上，絕不可忽視港元。港元的國際化就是服務人民幣的國際化，如何讓港元在可見將來成為人民幣的影子貨幣，發展更強勢的國際流通角色，扮演人民幣的前鋒，在過程中逐步建立它與人民幣的聯動機制，類似與美元掛鈎的另類形態，甚至作為人民幣國際流通的防火牆，這些都是需要「規劃」的。如何做到既是防火牆，又是前鋒，還是替身，在不同發展階段扮演不同角色，加快中國貨幣的國際化速度和認受性，是這項工作的關鍵所在，亦是港元更具國際競爭力和存在價值的手段。

在香港如此重要的首份五年規劃裡，推進人民幣國際化的戰略規劃是完全正確的，但通篇沒有着墨「港元」的發展規劃，就顯得有所缺失了。特區政府應當勇敢破局，毋須避諱，釐清港元、美元與人民幣三角關係在大國博弈中的角色。大談港元國際化，只有香港更加國際化，人民幣國際化才更有競爭力。