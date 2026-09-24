一五規劃｜謝小華駁外媒指推計劃經濟：純屬誤解，顯然沒看清內容

香港公布首份五年規劃，政制及內地事務局局長謝小華今日（24日）在電台節目表示，部份外國媒體指香港藉此推行「計劃經濟」純屬嚴重誤解，更強調中國也非行計劃經濟，而香港在「一國兩制」下會繼續堅持自由市場主導，政府只扮演引導與輔助角色，絕不會實施指令式控制。



2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。圖為政制及內地事務局局長謝小華。（資料圖片／湯致遠攝）

謝小華：社會及國際對五年規劃及施政報告整體回應正面

對於《華爾街日報》等外媒就五年規劃發起質疑，謝小華在商台節目《在晴朗的一天出發》指，相關報道顯然是「沒有看清楚內容」，她續指，港府公布對首份五年規劃及新一份施政報告後，社會及國際整體回應十分正面。行政長官早前接見外國領事團及多個外國商會，包括歐洲商會、英國商會及澳洲商會等，均公開表達認同。

被問到外界質疑規劃內的發展指標不夠硬性，謝小華回應指，這正好證明香港並無走入「計劃經濟」。她解釋，在自由市場體系下，政府不可能亦不應該設下掌控一切的硬性指標，因此許多經濟數據均屬「預期的合理區間」或「預測性質」，相關做法與中國處理整體經濟指標的手法一致。

她補充，只有在涉及政府投放資源、或履行國際合約承諾的範疇，例如造地目標及《巴黎協定》下的減碳承諾，政府才需要訂立明確的指標與具約束力的措施。

立法會訪京團一眾議員，聽取有關國家「十五五」規劃要點和對香港五年規劃的建議的專題講授。(立法會）

談到香港與內地的對接關係，謝小華指出，中國通過的《規劃法》條文明確指出，國家規劃並不涵蓋港澳特區，但「鼓勵同歡迎主動對接」。這意味着香港擁有充分自主權，可根據自身優勢選擇適當的對接方向，而非被動接受指派。

謝小華強調，香港擁有普通法制度、國際金融中心及專業服務等多項不可替代的獨特優勢。以大灣區合作為例，香港與前海、南沙等地的合作絕非「同質化競爭」，而是透過引進私募基金、提供專業會計、法律及上市融資等高增值服務，協助內地企「走出去」，同時為本港專業人才與青年創造更大空間，達到真正的互利共贏。