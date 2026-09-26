一五規劃｜謝小華：香港不可吃老本　正如百年老店亦要革新創新

特區政府在上周發表香港首份五年規劃，負責編製的政制及內地事務局局長謝小華表示，香港要守住國際金融中心等優勢，並要融入國家發展大局。她強調香港不能吃老本，形容百年老店亦要革新、創新；至於五年規劃會否設中期檢討，謝小華認為言之過早，指每年的施政報告已經讓政府有機會檢討。她又承認，是次制訂時間很趕、調研不足，未來會補足相關的科學論證。



香港要守國際金融中心優勢 把握新興產業機遇

謝小華接受電視訪問時指，香港要守住國際金融中心等優勢，並要融入國家發展大局，把握新興產業等機遇。她強調，「不可以吃老本，這很重要，各行各業也是，百年老店都要怎樣革新、創新」。

她又提到，五年規劃寫到創科可以發展航天經濟，而金融可以賦能科技；新一份施政報告亦表示，香港會發展航天科技，對於保險、金融、法律服務，由於要發一個商業衛星上去，需要合同，故要與國際法律接軌合同條款。

政制及內地事務局局長謝小華。（直播截圖）

謝小華承認五年規劃調研不足 未來會補足相關的科學論證

問到會否參考內地設五年規劃的中期檢討時間表，謝小華認為現階段言之過早，強調每年的施政報告已讓政府有機會檢討五年規劃的實施速度、資源投放和優次等。她又承認是次的制訂時間很趕、調研不足，未來會繼續深入研究，補足相關的科學論證等。