亞投行年會｜陳茂波：發揮香港優勢　助力區域基建及可持續發展

​財政司司長陳茂波出席在卡塔爾首都多哈舉行的亞洲基礎設施投資銀行第十一屆理事會年會，與不同國家及機構的代表會面，探討基礎設施融資、數字公共基建、投資及經濟合作等議題。他表示，香港將繼續支持亞投行協助成員做好基建項目的前期準備，為項目融資及順利推展創造有利條件，實現發展的目標。他亦歡迎亞投行在香港設立辦事處，表示香港將發揮國際金融中心及專業服務的優勢，助力區域基建及可持續發展。



財政司司長陳茂波在卡塔爾多哈出席亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）年會期間，在題為「數字公共基建作為建設具韌性經濟體的推動因素」的研討會上與其他研討會成員合照。（政府新聞處）

陳茂波於當地時間9月28日出席亞投行年會開幕儀式，並參與亞投行理事會正式會議及理事業務圓桌會議。他在圓桌會議上就亞投行深化和拓展對成員經濟體的支持發言。他表示，提升氣候韌性和發展數字基建日益成為各經濟體的迫切需要，把這些發展需要轉化為具體項目，除了資金支持，亦需要全周期的項目規劃和執行能力，亞投行可在提供融資的同時，進一步促進成員間的知識與經驗分享，加強對項目規劃及籌備工作的支援，並協助成員提升項目管理和執行能力，推動基建項目的落實。

財政司司長陳茂波在卡塔爾多哈出席亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）年會期間，參與亞投行理事業務圓桌會議並發言。（政府新聞處）

陳茂波又在題為「數字公共基建作為建設具韌性經濟的推動因素」的研討會上發表主旨演講。他表示，數字公共基建提供身份認證、安全交換數據與方便支付等基礎服務，讓民眾更安全便捷地使用公共及商業服務，並協助企業拓展業務及取得融資。他以香港的「智方便」、「轉數快」及「商業數據通」為例，闡述數字基建如何提升公共服務效率、便利支付及跨境交易，以及協助中小企善用數據獲取貿易融資。

此外，他指出人工智能的迅速發展為提升數字公共基建的效能帶來新機遇，香港正推動人工智能在公共服務及不同經濟領域的應用，並透過完善算力、數據及數字基建配套，以及提升社會各界的人工智能素養，支持創新發展。

年會期間，陳茂波分別與烏茲別克斯坦投資、工業和貿易部部長Laziz Kudratov、卡塔爾發展銀行行政總裁Abdulrahman Hesham Al-Sowaidi等人會面，探討共同促進雙邊貿易及加強投資合作等事宜。他亦與滙豐基礎設施融資及可持續發展首席執行官Danny Alexander會面，討論基礎設施融資及相關合作機遇。

陳茂波已於昨日深夜結束訪問行程並啟程回港，將於今日下午抵達。