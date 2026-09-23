陳茂波︰港專注強化自身優勢　無意與新加坡展開惡性競爭

港星之爭，是市場「長青」話題。財政司長陳茂波表示，在與競爭對手新加坡爭奪富裕投資者及全球人才之際，香港將專注於強化自身核心優勢，而非通過提供慷慨的稅收優惠來與新加坡展開惡性競爭。



「我們不想惡性競爭，但同時我們也需要保持競爭力，」陳茂波周三在接受彭博電視台採訪時表示。

今年早些時候，香港政府向立法會提交了一項範圍廣泛的優惠稅制條例草案，包括大幅擴大附帶權益優惠措施的適用範圍。附帶權益是從投資利潤中獲得的分成，對明星基金經理而言可能意味著巨額收入。此舉促使新加坡宣布類似的激勵措施，以保持其對基金經理的吸引力。

陳茂波受訪時表示，政府正努力在「年內」落實這些稅收優惠。他也強調，相比對手新加坡，香港擁有進入中國內地市場的便利、充足的人才儲備和優質的生活環境等優勢。

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

北都成重要成長引擎

根據行政長官李家超上周公佈的五年規劃，香港正尋求鞏固其作為金融中心的地位，同時加快對科技領域的投資。

陳茂波表示，毗鄰中國經濟重鎮深圳的北方都會區將成為「未來一、二十年」的重要成長引擎。

他也捍衛港元的長期地位，目前當局正推廣人民幣更廣泛的應用，包括公共支出領域，他認為，這是利用人民幣低借貸成本的優勢。陳茂波還說，政府「無意」改變港元聯繫匯率制。

陳茂波沒有證實美國財政部長斯科特·貝森特是否將出席下個月舉行的亞太經合組織財長會議，並表示「我們歡迎所有人」，政府正在等待受邀貴賓的回應。