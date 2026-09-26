習特會｜陳茂波：中美關係變得積極正面　投資者布局可更安心

國家主席習近平剛結束對美國的國事訪問，財政司司長陳茂波今日（26日）表示，近期中美關係變得積極正面，相信市場會積極與正面解讀中美元首會晤訊息，令投資者在布局上更安心。



另外，特區政府上周發表香港首份《五年規劃》，被問及為何未有設約束性的經濟增長指標。陳茂波解釋，香港作為細小外向型經濟體，易受外部影響。他形容，現時將經濟增長訂在合理區間。



中美元首會晤釋正面信號：地緣風險降溫助投資者資產布局

陳茂波今日出席電台節目，提到中美元首會晤時表示，近期中美關係變得積極正面，相信市場會積極與正面解讀會晤訊息。他又稱，以往大家憂慮地緣政治波動影響經濟前景，資金流出現急劇轉變會造成波動。如果相關因素緩減，可令投資者在布局上更安心。

財政司司長陳茂波。（政府新聞網圖片）

「東升西降」全球南方經濟增長更穩 對本港發展有利

陳茂波表示，全球經濟格局「東升西降」，而全球南方在經濟增長方面更穩定及有力。他認為香港有地理優勢，目前環境對本港發展有利。而現時香港首次及跟進融資額度很大，亦大力發展大宗商品交易及創科。

特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）政務司司長陳國基、李家超及財政司司長陳茂波展示兩本報告。（梁鵬威攝）

未就經濟增長設約束性指標 陳茂波：香港易受外部影響

政府上周發表香港首份五年規劃，當中提出22個主要指標，以及5個約束性指標。主要指標屬引導性、方向性與預期性，但達成與否牽涉很多因素；約束性指標則為必須達成。

其中一個約束性指標是北都未來五年產出900公頃熟地，陳茂波指，這是考慮到土地是經濟發展的載體，過去本港曾因土地供應不足，令樓價高企，訂立土地硬指標能令社會更安心。至於未有約束性的經濟增長指標，陳茂波解釋，香港作為細小外向型經濟體，易受外部影響。他強調，經濟增長訂在合理區間，在行政長官帶領下政府會齊心打拼。

人民幣在國際交易中的使用日益廣泛，其市場化和國際化正在快速且悄然推進。（Reuters）

人民幣業務是香港的亮點

陳茂波認為，與其他國際金融中心相比，人民幣業務是本港的亮點。他表示，人民幣離岸業務會越來越大，全球不同國家都正推動以本國貨幣進行交易，以減低成本，避免匯率風險，並分散美元的風險。

他續稱，中國外貿佔全球約15%，預期很多國家與中國貿易時，均會使用人民幣，使境外人士持人民幣會增加。他補充，香港會提供更多人民幣投資產品，並建設好金融基建，以協助投資者分散風險，亦會提供流動性。