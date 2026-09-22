陳茂波訪京與中金董事長會面　籲積極參與本港資本市場發展

財政司司長陳茂波今日（9月22日）到訪中國國際金融股份有限公司（中金公司），並與董事長陳亮會面。陳茂波聽取了中金業務及發展情況的介紹，並與陳亮及其團隊就證券及固定收益市場的監管與發展、推動人民幣國際化、完善金融基建，以及深化互聯互通等議題深入交換意見。



財政司司長陳茂波（右三）到訪中國國際金融股份有限公司，聽取董事長陳亮（左四）及其團隊介紹公司業務及發展情況。財經事務及庫務局局長許正宇（右二）、金融管理局總裁余偉文（右四）和證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀（右一）出席會面。（政府新聞處）

陳茂波在會面中指出，建設金融強國需要強大的國際金融中心和金融機構作為支撐。香港特別行政區政府最近公布的《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》，着力鞏固和提升香港作為國際金融中心的角色和地位，支持優質企業善用香港平台做大做強，更好服務實體經濟，並促進創科產業發展。

他期望中金公司繼續與香港金融監管機構保持緊密溝通，積極參與本港資本市場高質量發展，並拓展國際業務，特別是進一步連接「一帶一路」沿線國家的市場，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，共同為金融強國建設作出更大貢獻。

財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁余偉文，以及證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀等亦有參與會面。

財政司司長陳茂波（右二）到訪中國國際金融股份有限公司，聽取董事長陳亮（左一）介紹公司業務及發展情況。旁為財經事務及庫務局局長許正宇（右一）。（政府新聞處）

陳茂波一行前日（9月20日）下午啟程訪京，昨日上午拜會了國家財政部部長藍佛安，匯報亞太區經濟合作組織財政部長會的安排，亦就內地和香港的經濟金融發展、全球經貿議題等交換意見。昨日下午，訪問團又拜會了中國人民銀行行長潘功勝和國家金融監督管理總局局長丁向群。

陳茂波和許正宇今日上午結束北京訪問行程，下午返抵香港。