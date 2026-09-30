鼓勵生育｜陳祖光倡軟宣傳「無後為大」　更提「生B六合彩」奇招

施政報告2026推11項「組合拳」鼓勵生育措施，立法會人力事務委員會今日（30日）討論相關措施，有議員提出多項建議，包括軟宣「無後為大」傳統觀念，向年輕人解說傳統家庭觀；更有人倡與馬會等機構合作推出更大額鼓勵措施，例如「六合彩」般上百萬獎勵金；亦有人建議家計會重推「洗腦歌」，例如以前的「兩個都夠數」。



選委界議員陳祖光建議當局在教育上多做軟性宣傳，向年輕一輩解說更多傳統家庭觀念。（立法會）

陳祖光：好似買六合彩咁生個BB有機會拿400萬元一年

選委界議員陳祖光提出，當局在改善出生率方面，硬件上做得很全面，但是治標不治本。以前有「不孝有三、無後為大」這種傳統思想，他希望當局在教育上多做軟性宣傳，向年輕一輩解說更多傳統家庭觀念，解釋若不生育對社會有何影響。

陳祖光又建議，政府與馬會或商業機構推出更大型的鼓勵措施，例如全年出生的嬰兒都能有100萬元、200萬元、300萬元或400萬元的獎勵金，「吸引佢哋好似買六合彩咁，生個BB有機會拿400萬元一年」。

卓永興：承擔額屬天文數字

政務司副司長卓永興回應稱，相信數十萬至數百萬的獎項會有一定推動力，但不論政府或馬會資源都有限，有關承擔額是「天文數字」。他另認同要在教育方面做多一些，但需軟性推動，若「硬銷」未必「啱聽」。

政務司副司長卓永興認同，就生育問題，要在教育方面做多一些，但需軟性推動，若「硬銷」未必「啱聽」。（資料圖片）

勞工言問產假、侍產假能否再增加？孫玉菡：須平衡僱主承擔能力

勞工界議員林偉江、勞聯議員周小松等人，問及當局會否考慮延長產假及侍產假。勞福局局長孫玉菡回應指，現時產假及侍產假的法定安排已推出多年，當中需考慮保障勞工，亦要考慮經濟、僱主的承擔能力，需要實事求是地去看。僱主在僱傭條例下，在產假及侍產假期間須向僱員支付五分之四的薪酬；且產假在過去幾年才增加額外4星期，並由政府承擔相關支出，此做法行之有效，當局會持續做檢視。

勞工及福利局局長孫玉菡指，現時產假及侍產假的法定安排已推出多年，當中需考慮保障勞工，亦要考慮經濟、僱主的承擔能力，需要實事求是地去看。（湯致遠攝／資料圖片）

再縮產多子家庭公屋輪候時間？卓永興：需考慮其他輪候人士看法

當局的文件顯示在「家有初生優先配屋計劃」下，截至今年 8 月底已有約 8,100 宗公屋申請獲縮減一年輪候時間，當中約 1,700宗已成功入住公屋。周小松問到當局會否考慮縮短生育多子的家庭的輪候時間，卓永興形容提議「吸引」，惟希望大眾理解現時公屋需求殷切，需考慮其他輪候公屋人士的看法，房屋局短期內暫時沒有打算改變措施。

勞工界議員李廣宇則提出，家計會過往曾推出「洗腦歌」宣傳「兩個都夠數」，但近年較少聽見，他關注家計會會否再推出類似宣傳。卓永興表示同意。

為期三年的新生嬰兒獎勵金計劃於2023年推出，當局呈交立法會的文件顯示，截至今年8月31日，政府共接獲 78,006 宗合資格申請，並已向 77,709 名申請人發放獎勵金，涉款約15.54 億元，按核准承擔額 22.86 億元計算，結餘約為 7.32 億元。

新一份《施政報告》公布計劃再延續三年，今年9月16日或之後出生的第二名或排序更後的子女，獎勵金提高至三萬元，當局預計涉及約23億元開支，稍後會向財委會申請利用結餘及增加約16億元承擔額。