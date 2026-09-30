一五規劃｜港人生育意願10年大跌　「組合拳」能否打破生育枷鎖？

【施政報告2026／一五規劃／新生嬰兒獎勵金／生育／出生率／香港】香港生育率持續低迷，生育固然是個人意願，惟個人意願亦受現實條件限制，有本地團體今年4月公布最新港人生育意願問卷調查，指出生育成本、住屋問題、工作繁忙是港人生育三大制約因素。早前多名市民打上電台，談及「拒生」原因，當中有市民表明生育率低，歸根究底是對香港將來無信心，不敢生育。



本港首份五年規劃提到積極應對人口結構轉變帶來的高齡化和生育率下降等挑戰，持續完善包括育兒配套在內的多項政策範疇，新一份施政報告也再推11項「組合拳」措施，或多或少對準制約的因素，但派數萬元獎勵金、稅務寬免這些一次性或短期措施，始終難為港人「鬆綁」，不再礙於現實條件、對未來的信心而「拒生」。有學者說，生育始終是要在人對未來有希望、感到喜悅的情況下才能發生，建議政府檢視整體環境，從更多不同政策著手，令城市宜居、宜工作、家庭友善。



港人生育意願10年跌至23% 財務、住屋、工作成生育枷鎖

據統計處數字，香港2024年總和生育率為0.733，即每千名女性生育0.733個嬰兒，遠低於維持人口自然世代更替的2.1，在全球亦近乎墊底。統計處早前發布最新​2026年年中人口數字，2025年中至2026年中，出生人數為2.97萬人，較10年前同期的5.98萬人大跌，也首度跌穿3萬人大關，成1960年代有紀錄以來的新低。

出生數字跌，生育意願同樣大跌。香港婦聯今年4月發布港人生育意願問卷調查結果，結果發現，1251名50歲以下受訪的港人僅23%願意生育，較10年前、即2016年的68%大幅下滑。生育雖是個人意願，但難免亦受制於現實條件，上述調查指出，經濟壓力、住屋問題、及工作繁忙是港人生育意願三大制約因素。

施政報告11項「組合拳」出招 獎勵金加碼未贏掌聲

港府近年接連出招鼓勵生育，在最新一份施政報告再推11項「組合拳」措施，涵蓋獎勵金加碼、提高子女免稅額、置業印花稅減免、居屋按揭優惠等，看似較以往全面，亦似乎有對準香港婦聯調查得出的生育意願三大制約因素，但社會反應卻未如理想。

香港養育子女成本高，有人甚至形容生育儼如「財務風險」。早在2022年，有銀行進行調查，估算港人養育一名子女至22歲，成本逾600萬元，較同一銀行2006年作同類估算時得出的400萬元增55%。相比長達20多年的長期付出，一次性、兩三萬元的生育獎勵金，在市民眼中自然是杯水車薪。

【施政報告2026／首份五年規劃】2026年9月16日，政府發表新一份施政報告，提出由下期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。（湯致遠攝）

「住得細、住得貴」長年未變 難增添家庭成員

增添家庭成員，必然要考慮居住空間，但港人「住得細、住得貴」的困境長年未變。統計處在2024/25年住戶開支統計調查報告指出，香港整體住戶開支中，住屋開支佔比最重、將近四成。若套用可負擔住房、即住房開支不超過家庭月入30%的基準，上述佔比已超出基準，反映港人普遍租金負擔沉重。

以統計處數據及差估署數據再推算，2025年家庭住戶入息中位數為3萬元，同期在九龍租一個約400呎的單位，月租約1.8萬元，佔家庭每月收入中位數逾半，屬極度負擔沉重。住屋開支佔比高，同時也限制港人在其他方面的可用資金，少不免影響生活質素。

居屋首期降至5%仍難扛供樓壓力 月供佔月入遠超30%

若然想置業，本港樓價近年雖從歷史高位回落，但仍叫港人難以負擔。國際公共政策顧問機構Demographia早前公布2026年度國際住宅負擔能力報告，香港連續16年成為全球樓價最難負擔城市。

縱然政府有新措施，由下期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。倘以啟德啟陽苑為例，A座中層兩房戶型，售價458萬元，首期22.9萬，參考本地銀行按揭計算機，買家申請95成按揭、以息率3.25%、30年還款期計算，月供仍需近1.9萬元，供樓負擔仍然沉重。

在經濟壓力、住屋問題以外，香港工時長，至今未有標準工時，尚未談及職業女性生育後可能要面對的職涯中斷與薪酬折損，單是香港婦聯調查所提的生育意願三大制約因素，足以令人在生育前三思。

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市民電台「峰煙」談拒生 明言「唔想害下一代」

早前行政長官李家超出席聯合電台節目，多名市民「峰煙」談及「拒生」原因，有人提到香港經濟不穩，企業不時裁員，加上求職難，謀生不容易，對自身處境滿是憂慮，不敢想像子女將來生活，亦有人明言生育率低，歸根究底是對香港將來無信心，不敢生育，「大部分人對香港將來冇信心，唔想害下一代。」

回顧近年香港社會現況，新冠疫情過後，破產呈請及強制清盤呈請數字持續攀升，去年破產呈請突破1萬宗；疫情改變市民消費模式、加上通關後的北上消費潮，不少連鎖食肆結業、零售店縮減規模，破欠基金接獲申請的數字近年持續上升，2025年接獲申請高達5842宗。最新失業率亦回升至3.7%，當中仍以建造業、餐飲服務業、零售業失業情況最為嚴峻，在這些狀況之下，不難理解市民「峰煙」時所講的焦慮。

學者：生育要有一種喜悅下發生 倡從更多政策入手

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，同意11項「組合拳」措施較以往全面、力度有加強，料對猶豫不決，因經濟誘因不足而未決定生育的市民有一定鼓勵作用。但他也說，生育始終是要在人對未來有希望、感到喜悅的情況下才能發生，若然一個人對未來無希望、感到不開心，即使有條件、有能力，都未必會生育。

生育都係要有一種喜悅之下先會發生，如果對未來無希望、唔開心，就算各方面財政、實務都有能力處理到，唔生就係唔生。 葉兆輝

葉兆輝也指出，生育與很多事情環環緊扣，鼓勵生育不是二選一（Either/or），而是要持續疊加（Add-on） ，建議政府檢視整體環境，從更多不同政策著手，令城市宜居、宜工作、家庭友善，例如在教育方面，應讓孩子開心上學、減少「一試定終身」的競爭壓力等；在就業上再著力推動家庭友善工作間等。

至於怎樣令人對未來重拾信心，葉兆輝形容有時政府及市民彷如身處平行時空，政府做的跟市民所想不一樣，他認為政府在思考政策及措施時，應作多一層思考，先想一想這些政策及措施會否影響市民的幸福感及盼望感，「這是最基本。」