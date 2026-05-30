港車北上｜廣東省政府公布延長政策有效期5年　至2031年6月

廣東省政府今日（30日）在官方網站公布，將「港車北上」政策有效期延長5年，至2031年6月。截自今年1月初，經港珠澳大橋邊檢站查驗港澳單牌車數量已超過840萬輛次，經邊檢備案「港車北上」「澳車北上」司機、車輛數量超過20.9萬人、17.4萬輛。



「港車北上」政策有效期延長5年，至2031年6月。

廣東省政府今日在網頁發布通知，指經省人民政府同意，《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（粵府辦〔2023〕7號）延長有效期5年至2031年6月1日。

廣東省政府今日在網頁發布通知，指經省人民政府同意，《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（粵府辦〔2023〕7號）延長有效期5年至2031年6月1日。（廣東省政府網頁截圖）

通告又指，執行過程中遇到的問題，可向省公安廳反映。在繼續實施期間，該文件如有修改或終止，以新修改或終止文件的通知為準。

政策於2023年6月1日起實施，有效期3年。截自今年1月初，經港珠澳大橋邊檢站查驗港澳單牌車數量已超過840萬輛次，經邊檢備案「港車北上」「澳車北上」司機、車輛數量超過20.9萬人、17.4萬輛。