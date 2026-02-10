第四條過海隧道事在必行？運輸署指須納入方案　西隧繁忙無可避免

政府日前公布的《運輸策略藍圖》指，預期過海交通壓力會持續增加，今年會研究第四條過海隧道。運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今日（10日）在電台節目指，原來在交椅洲人工島規劃興建過海隧道構思，因人工島時間表不明確，當局及早需準備其他方案，因此將第四條過海隧道納入研究，不過需要考慮「上車位」及財務方案等。梁世豪又指，三隧分流後，西隧因價格下調，比以往繁忙是無可避免，又形容三隧分流後，「紅隧東隧效果好好」。



2023年8月2日三隧分流實施。（資料圖片/梁鵬威攝）

梁世豪在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，2023年年底過海隧道分時段收費後，交通情況有改善，但香港經濟向好會愈來愈多車，因此要及早規劃。他又說，政府原構思在交椅洲人工島興建過海隧道連接港島，但因人工島時間表不明確，需準備其他方案。

被問到第四條過海隧道是否事在必行，梁世豪說基建建成需時，有需要及早規劃，因此當局決定第四條過海隧道「一定要納入方案」。他續指，規劃第四條過海隧道的難點在於工程可行性等，亦要構思走線，如一些範圍本來已有建築物，規劃時要搵「上水位」。

2023年8月2日三隧分流實施。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

他又表示，當局早年已研究過不同位置，「所有地方都有諗過」，如果隧道在偏遠位置，市民使用意慾會低，服務使用者數量亦會甚少。梁世豪指，未來亦會研究財務上是否合理及可負擔。

至於三隧分流後情況，梁世豪稱「見到紅隧，東隧效果好」，當繁忙與非繁忙時段分別收費後，多了司機改為非繁忙時段出行，可見他們根據出行需要做選擇。不過，他指留意到西隧情況，指西隧因要回應價格下調的需求，因此車流無可避免地比調整價格前要多。