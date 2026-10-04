恒指瀉640點同日美股全線升　陳茂波：美債息升惹顧慮影響港股

港股踏入十月首日，遇內地長假期「無北水」，恒生指數10月2日瀉640點，收跌2.6%至23972點，成交額1381億。同日，美股全線上升，9月非農就業數據遜預期，聯儲局加息預期降溫，納指收市升1.2%盤中創新高。



財政司前司長陳茂波今日（4日）解讀港股表現時指，美國長期債息升至24年高位，讓投資者對環球經濟前景有所顧慮，港股氣氛最近亦難免受到影響。他說短期氣氛受多種因素影響易有波動，但驅動經濟中長期發展的大趨勢與力量，有更穩定的軌跡和動能，香港憑「一國兩制」優勢、國際化、透明度和兼容性，成為很多貿易和投資伙伴的優先選擇。



陳茂波在網誌表示，本港金融市場持續活躍。今年首九個月港股平均每日成交額2,729億元，較去年同期增長6.4%。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，本港金融市場持續活躍。今年首九個月港股平均每日成交額2,729億元，較去年同期增長6.4%；新股市場同樣活躍，首九個月共有116家企業在港上市，集資額逾3,880億元，同比上升超過一倍並超越去年全年總額。

然而，美國長期債息升至24年高位，讓投資者對環球經濟前景有所顧慮，港股氣氛最近亦難免受到影響。儘管如此，短期的市場波動無礙在國際層面資產配置與產供鏈重新布局的趨勢。 陳茂波

陳茂波上星期到訪卡塔爾多哈，與卡塔爾財政大臣H.E. Ali bin Ahmed Al Kuwari（右）會面。（陳茂波網誌）

陳茂波憶上星期到訪卡塔爾多哈，出席亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)年會，在與各地政商界人士廣泛交流後，確信國家和香港與中東以至全球南方的合作，正由資金和人員的雙向流動，加速邁向更廣泛的創科與實業項目合作，以至更深層次的制度建設經驗分享。

他說面對地緣政經格局的變化，為本土市場建立戰略性的物資和商品庫存、維持市場供應穩定，成為了重要議題，當地的商界因此更積極探討投資倉儲物流業。香港在這方面有豐富經驗，正是他們希望探討合作的伙伴之一。他引述有中東的基金指出，過去一年更多參與了香港的首次公開招股，並希望進一步增加在港的投資比重。

陳茂波上周在卡塔爾多哈出席亞洲基礎設施投資銀行年會期間，在「數字公共基建作為建設具韌性經濟體的推動因素」研討會上演講。（陳茂波網誌）

投資市場的短期氣氛受多種因素影響而易有波動，但驅動經濟中長期發展的大趨勢與力量，卻有着更穩定的軌跡和動能。 陳茂波

陳茂波指在紛繁複雜的環境中，香港憑着「一國兩制」的制度優勢、國際化、透明度和兼容性，成為了很多貿易和投資伙伴的優先選擇。他指會繼續從金融市場、商貿物流、創科實業、文化旅遊，以及國際會議與盛事等多個層面，全面發揮好香港的優勢，匯聚更多世界各地的人才、資金、技術和商機，讓香港這個國際化平台的功能、作用、國際能見度與影響力不斷提升。