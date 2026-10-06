行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前會見傳媒。被問到香港近期發生連串工程問題，包括赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%。李家超回應時點名ONE STANLEY工程問題，指屋宇署正調查個案，查明施工質量及監工是否到位，將依法嚴厲處理，目前仍調查中故不評論個案。他強調關注與工程有關的工程人員有否盡職監督，承建商有否違規施工，政府必然嚴格執法，提升法規要求及懲處，確保法例有阻嚇力，嚴懲違規有關人員。



2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

李家超出席行會前見記者表示，首份五年規劃已公布了三星期，政府積極介紹意義及重要性，特別是如何惠及市民。明日（7日）起一連三日立法會將合併辯論五年規劃及施政報告，冀市民多留意。

他又指，政府年內公布要制定五年規劃，時間緊逼，期間曾在行政主導下建立協同收集機制，發揮行政立法共同做大事的力量，立法會在約一月內召開多次會議，收集數名份意見書，形容立法會研究為政府提供有力支持。

他表示，各主要官員已到立法會出席18個事務委員會政策簡報會，早前出席互動交流會有16名議員表達意見，反映支持。他形容，一五規劃在全面檢視香港情況後，針對性作出「強優補短，把握機遇，管控風險」的全面部署。他形容一五規劃有五大目標，包括經濟突破，國際競爭力及影響力持續提升、北都提速建設提效、民生褔址顯著改善、融入國家發展大局有進展。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

宏福火官員問責等幾耐？李家超：交報告後短期改革追究責任

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官李家超提交報告。《香港01》上月獨家報道，保安局原副秘書長莫君虞、原體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。被問到是否屬實，是否意味涉及官員的問責不會馬上有結果，要等多久？後續情況如何？

李家超表示，宏福苑大火後政府即時成立三個工作小組：第一，處理、調查及加強規管工作；第二，統籌募捐及支援；第三，安排應急住宿及長遠妥善安置災民。其後，成立獨立委員會查明事故，防止再發生，並且追究責任。他表明，改善措施急不容緩，所以在施政報告提出7項優先改革措施，包括地盤禁煙、加強消防裝置的規管、加強專業人士及承建商的紀律處分懲治、提高業主大會的合規運作、研究違標刑事化、首先提供招標及評標服務、制定顧問及承建商預審名單、研究方案更好協助市民處理工程專業問題。

他表明當獨立委員會提交報告後，會積極研究、跟進建議、推行改革、公布細節。他說政府在這段期間已作一系列部署，當獨立委員會提交報告，會根據報告內容，短期內盡快推行全面改革，並追究責任，屆時會作詳細公布。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

李家超點名赤柱豪宅ONE STANLEY 將嚴懲違規人員、提高罰則阻嚇

至於香港近期發生連串工程問題，包括瑪麗醫院新大樓壞𨋢、東涌公屋石屎未達標、赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋不符圖則，疑少最多75%，令人關注工程監管關卡出現問題。

李家超回應時點名ONE STANLEY有工程問題，指屋宇署正調查個案，查明施工質量及監工是否到位，將依法嚴厲處理，目前仍調查中故不評論個案，強調重視香港建築工程質素，關注與工程有關的工程人員有否盡職監督，承建商有否違規施工，形容事件關乎香港建築專業水平、質量及安全。

他說政府必然嚴格執法，並針對整體建築工程、提升法律方面規管要求及懲處方面，要確保法例有阻嚇力，嚴懲違規有關人員，保障建築工程質量及安全，早前政府已表示修訂《建築物條例》，加強監管及懲處罰則，發展局會全速推進有關工作。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

張宇人抹黑護士「扮工會」

李家超：望大家本著醫療發展做好人力規劃

護士搵工難討論近期升溫，施政報告公布後翌日，一名自稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。行會成員張宇人指控「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。

李家超回應有行會成員言論被指激化社會矛盾時表示，政府招聘政策一直以本地人才優先，從醫管局現有數字所見99.8%為本地護士，反映明確落實本地人才優先政策。他說，護士的需求除了體現在公營醫療體系，亦有安老、復康等。目前，40%護士在公營醫療體系任職，其餘在其他崗位工作。從2025/26年度數據可見，每年約4000名護士畢業生，當中2500人應徵醫管局崗位，佔27.5%，即逾4分1人應徵醫管局以外崗位，醫管局目前仍有3000多個護士空缺，護士畢業生可申請，「有機會獲聘」。他又強調護士需求長期存在，政府會與業界、學界交流意見。

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他指，不論每一個行業都有畢業生沒即時獲聘的情況，機構因要挑選最適合的人。他強調本港醫療不斷發展、人口老化，本港對護士需求存在，相信最終招聘數字可反映需求。他稱社會有不同討論，可令大家了解情楚，希望大家盡量本著整體醫療發展，及護士一向貢獻醫療服務的重要性，共同做好整體培訓工作、人力規劃。

另外，今年APEC 財政部長會議，將在本月20日至21日於香港舉行，李家超指，國家財政部正為出席會議人員作相關註冊及驗證工作。政府會繼續與國家財政部密切溝通和合作，協助代表團完成註冊分別的程序。

醫管局每年聘請新護士人數有增無減，由2023-24年度的2,534人，增至2025-26年度的3,111人，當中大部分是本地大學及醫管局護士學校的畢業生。（醫院管理局提供）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（方承恩攝）