李家超稱北都將引領經濟增長　談會否爭連任：做特首要心無雜念

香港首份《五年規劃》及新一份《施政報告》上周三（16日）出爐，其中前者為實質本地生產總值（GDP）增長訂下「預期性指標」，預計保持在「合理區間」。特首李家超在電視節目指，香港屬外放型經濟，受外在因素影響，形容指標務實，但認為若北都做得好，「經濟增長好是很正常」。



李家超任期尚有不到一年，被問到會否爭取連任，他稱做行政長官必須「心無雜念」，當前急務是將手頭工作做好。被問到會否擔心因宏福苑大火「抵銷」過往的努力，他指大火反映出很多系統及執行上的問題，政府會推行全面性改革，確保不再發生同類事件。



行政長官李家超9月16日發表首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》後，下午3時半舉行記者會解讀政策。（梁鵬威攝）

▼ 香港施政報告重點▼



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料本港經濟增長率會更好

《五年規劃》中為實質本地生產總值（GDP）增長訂下「預期性指標」，預計保持在「合理區間」。李家超在電視節目《講清講楚》形容標務實指，稱經濟增長涉及不少無法改變的外在因素，尤其香港屬「外放型經濟」，無法控制貿易秩序的改變，因此要「做好自己」。

被問及當局提出以北都和創科作為香港經濟發展為雙引擎，經濟增長率會否更好，李家超表示，若以香港本身動力而言，相信「肯定是很好的」。他又說，北都是一個「突破點」，「北都做得好，我們經濟增長好是很正常」。

本港本港最新失業率增至3.8%。（資料圖片）

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難預料失業率會否回落

本港最新失業率增至3.8%，被問到會否預計失業率未來回落，李家超稱，有不少因素會突然發生，又反問：「你預測到你5年之後銀行戶口是什麼數字嗎？」，形容是同一概念。他續說，世界經濟環境千變萬化，政府要務實、負責，若發放任何信息，導致「任何人有其他的想法」，便並非最好的做法。

踏入任期最後一年，被問及會否爭取連任，李家超強調做特首必須「心無雜念」，當前急務是將手頭工作做好。對於會否擔心因宏福苑大火抵消過往的努力，他稱政府的存在是為市民解決問題，大火反映出很多系統和執行方面的問題，政府要做好改革確保事件不會再發生。他又說，《施政報告》已提出一些優先改革的方向，政府會待獨立委員會提交報告後，認真跟進每個建議、推行全面改革。