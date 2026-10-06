立法會新餐廳李慧琼讚虛心聽意見　何君堯愛吃雪糕好過ICAC飲苦啡

上月開始試業的立法會餐廳今（(6日）正式開幕。立法會主席李慧琼與多名議員剪綵。李慧琼指，經營立法會餐廳並非易事，很高興看到餐廳營運商在試業期間，虛心聆聽顧客意見，積極調整及改善服務，冀餐廳繼續以食客為本，越做越好，讓大家食得開心、食得放心，成為有口碑的餐廳。



議員何君堯大讚由另一議員陳凱欣成功爭取引入的意大利雪糕，即場創作口號「去ICAC飲咖啡苦澀味道，嚟立法會食雲呢拿甜蜜蜜！」陳凱欣認同雪糕可以考慮成為立法會品牌食物之一，「做完嘢苦中一點甜」，正與營運商商討雪糕定價，並希望增加生果、脆米等配料。



陳凱欣正與營運商商討雪糕定價，並希望增加生果、脆米等配料。（陳凱欣FB）

立法會餐廳由新營運商接手後，今日（10月6日）正式開幕，立法會主席李慧琼及多名議員出席儀式。（立法會主席facebook）

試業期間曾現大混亂 需出動秘書處幫忙

立法會餐廳原先由維他奶集團旗下的「香港美食」承辦，由於連年虧蝕，該公司今年未有再入標申請，改為新營運商「時尚聯盟」接手上月初試業。試業期間，立法會新餐廳一度出現大混亂，需要立法會秘書處派職員緊急支援幫忙「捧餐」，令許多顧客等候接近一小時仍未能用餐。

李慧琼高興餐廳虛心聆聽意見 積極改善服務

李慧琼致辭指，餐廳能夠順利開張，有賴行管會餐飲小組及秘書處的支持和配合。她稱，大樓使用者眾多，工作節奏緊湊，對食物及價格有一定要求，經營立法會餐廳並非易事。

立法會餐廳由新營運商接手後，今日（10月6日）正式開幕，立法會主席李慧琼及多名議員出席儀式。（立法會主席facebook）

她表示，很高興看到餐廳營運商在試業期間虛心聆聽顧客意見，積極調整，並改善服務。而且很多議員也親自詢問食客意見，冀餐廳繼續以食客為本，越做越好，讓大家食得開心、食得放心，成為有口碑的餐廳。

稍後推出送餐等服務

李慧琼又指，立法會餐廳會不時更新菜單，持續帶來新鮮感，稍後更會推出更多專為議員及用家而設的增值服務，例如送餐等安排。