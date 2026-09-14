立法會天橋入加裝LED屏幕　提供每日公開議程及會議直播

立法會綜合大樓設有多個入口，當中以天橋入口最繁忙的出入口，估計過去一年有超過80萬人次經此處出入立法會。立法會秘書處與建築署在天橋入口進行優化工程，加裝一幅LED屏幕，今日（9月14日）起向公眾提供關於議會運作的的資訊服務。



立法會綜合大樓（羅君豪攝）

天橋入口去年80萬人次進出

立法會秘書處指出，天橋入口經常有許多議員、政府官員、議員辦事處職員、秘書處職員、訪客、傳媒工作者等進出，絡繹不絕。據秘書處統計，單是上星期五一天，該處便有超過4,000人次出入。

在立法會行政管理委員會支持下，立法會秘書處與建築署在天橋入口加裝了一幅顯眼的LED屏幕，滾動播放多類最新資訊，不僅包括立法會手機應用程式所載的未來一周議會速覽，亦提供議會每天公開會議日程、會議直播、綜合大樓重要動態、溫馨提示等。

立法會天橋入口加裝大型LED屏幕，提供議會資訊。（立法會主席facebook）

資訊屏幕旁設有綠色立法會議會標誌，配以淺綠色裝飾板。秘書處形容，這一設計為原本較暗沉的天橋入口添上一份清新氣息，希望為所有進出該入口的人士帶來更佳體驗。

立法會餐廳換營運商 今起試業

此外，由新營運商營運的立法會餐廳，亦於今日開始試業，星期一至五（公眾假期除外）上午8時至下午6時提供服務。立法會主席李慧琼表示，歡迎所有大樓使用者及大樓訪客順道到立法會餐廳開餐，希望餐廳全新的餐單和餐飲空間，能為大家帶來舒適的用膳及交流環境。