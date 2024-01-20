公院加價｜長病聯今見醫管局代表　憂加價影響基層冀檢討豁免制度

醫衞局擬計劃多項公共服務加價，當中包括急症室服務。長期病患者關注醫療改革聯席今早（20日）與醫管局代表會面，提出對公共醫療服務的意見及病友組織對服務改善的意見，當中包括擔心增加收費將影響依賴公營醫療服務的病人及基層市民，冀醫管局檢討現行收費豁免制度。



另外，長病聯亦提出應再擴展現時的公私協作計劃，針對處理輪候時間過長的醫療服務，包括輪候時間過長的專科門診（如精神科、骨科等）、非腫瘤影像診斷、中小型預約手術、復康治療等。



促擴展公私協作計劃 包括精神科、骨科等

長期病患者關注醫療改革聯席今早（20日）與醫院管理局代表會面，提出對公共醫療服務的意見及病友組織對服務改善的意見，當中包括擔心增加收費將影響依賴公營醫療服務的病人及基層市民。長病聯指出，現時雖然會向符合經濟及社會因素的合資格人士豁免收費，惟申請條件嚴格及行政程度繁複，令長期病患者及非綜援的基層市民難以申請，冀醫管局檢討現行收費豁免制度，以免有市民因經濟考慮而未能適時使用公營醫療服務。

另外，長病聯亦提出應再擴展現時的公私協作計劃，針對處理輪候時間過長的醫療服務，包括：輪候時間過長的專科門診（如精神科、骨科等）、非腫瘤影像診斷、中小型預約手術、復康治療等。

社協幹事彭鴻昌表示，與會人士均認為今日會面雙方真誠交流，希望局方深入跟進聯席及病友組織提出的各方面建議，持續改善公共醫療服務。