政府提速發展北部都會區。立法會今日（8日）在合併辯論香港首個五年規劃議案及2026年施政報告議案曷時，本身任職發展商恒地的地產及建造界議員黃浩明指，業界普遍對北部都會區基建和長遠發展有信心。不過，他指現時寫字樓空置率持續高企，有業界關注北都額外釋出的100萬平方米商業經濟樓面，會否令非核心區的寫字樓市場雪上加霜。



發展局指，未來5年在北都提供100萬平方米的經濟樓面面積，並不會衝擊現時核心商業區的空置商業樓面，強調兩者並無關係，因為相關經濟樓面，屬創科產業的樓面，與傳統的商業樓面並無關。



黃浩明：業界普遍對北都基建和長遠發展有信心

會上，黃浩明指，業界普遍對北部都會區基建和長遠發展有信心，期望政府能加快北都建設，讓產業能盡快成熟，故香港地產建設商會建議，先集中發展一兩個重點區域，將財政和行政資源集中在某個地區，率先推動北都首階段發展。

寫字樓空置率在主要核心區攀升。（資料圖片）

北都釋出100萬平方米商業經濟樓面 地產界恐寫字樓市場雪上加霜

黃浩明提到，近年核心地區以外的寫字樓空置率持續高企，業界關注北都額外釋出的100萬平方米商業經濟樓面，會否令非核心區的寫字樓市場雪上加霜，期望政府向社會及業界進一步交代產業用地的估算，以及交代當局在規劃北都產業空間時，有否全盤檢視並適時調整北都以外的商業用地規劃和推地步伐。

土地供應方面，黃浩明則認為，政府不宜「有多少熟地便推出多少」，應在「推地」前檢視社會結構與市場需求，包括整體人口和家庭住戶平均人數的變化。

黃浩明倡改公屋編配標準 「人均居住面積」作為主要考慮

施政報告提出，房委會在2031/32年度起落成的北都資助出售單位項目中，增加實用面積約45平方米或以上的單位的比例。黃浩明表示歡迎政府做法，指由資助房屋先行安排十分合適，料私樓市場會因應情況適時調整。不過他指出，假使加大單位面積，若居住人數同步增加的話，人均居住面積並沒有改變，建議政府下一步調整公屋的編配標準，以人均居住面積作為主要考慮，讓市民可以「住大啲」，提升居住質素。

新界北議員姚銘。（立法會直播）

姚銘冀放寬北都資助房屋的人均編配標準

民建聯新界北議員姚銘同樣期望政府可落實「住大啲」。他希望政府可明確放寬北都資助房屋的人均編配標準，訂下由7平方米提升至約10平方米的指標，並爭取盡快落實於新的房屋項目。他又期望政府可透過地契條款或規劃指引等，訂立宜居標準，鼓勵私營發展商在北都提供更舒適的宜居空間，讓公私營房屋同步提升宜居水平。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

倡研提早啟用港鐵新田站等 免交通惡化

政府計劃在2034年同步開通北環線主線及支線。姚銘指，新田科技城及河套合作區已經動工，即將進入產業導入階段，冀政府研究提早啟用港鐵新田站或其他車站，避免短期內產業進駐、居民入伙導致新界北交通惡化。

他又建議，研究將北環線主線東延沙頭角、接駁規劃中的深大城際鹽田支線，解決現時前往沙頭角車程長的問題，讓北都鐵路網日後覆蓋全部陸路口岸。

發展局局長甯漢豪（立法會直播）

甯漢豪：北都不會衝擊核心商業區空置商業樓面

發展局局長甯漢豪強調，未來5年在北都提供100萬平方米的經濟樓面面積，並不會衝擊現時核心商業區的空置商業樓面，形容兩者並無關係。她指，北都提供的經濟樓面，均位於河套區與新田科技城產業用地，屬創科產業的樓面，與傳統的商業樓面並無關係。

甯漢豪又提到，政府正籌劃將粉嶺北片區開發項目推出市場，短期內會繼續與曾跟政府表達意向的企業溝通。她續指，立法會有望今年之內通過北部都會區發展條例草案，其後政府將提交首批五條附屬法例，爭取各項便利措施於明年首季生效。