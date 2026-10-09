一五規劃｜議員倡向成年永久居民派千元以上消費券　恢復學生津貼

立法會由今日（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。有議員建議政府向18歲以上香港永久性居民派發每人1000元或以上的消費券，增加市民幸福感，並刺激本地經濟；有議員則建議政府恢復派發學生津貼，讓家長感受到政府的支持。



選委界立法會議員陳曼琪。（直播截圖）

陳曼琪倡向成年永久居民派1000元消費券

選委界議員陳曼琪指，香港近期發布了首份五年規劃，及即將踏入特區成立三十周年，認為值得慶祝，建議政府向18歲以上香港永久性居民派發每人1000元或以上的消費券，增加市民幸福感之餘，刺激本地經濟。

她又建議，政府應盡快研究「沒有保護罪」，涵蓋一老一小，將長者納入保護範圍，並且為長者設立類似的強制舉報機制。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，2萬元新生嬰兒獎勵金措施為焦點之一。（方承恩攝）

應將鼓勵生育重心由短期經濟誘因 轉向長遠支援

施政報告推出鼓勵生育「11招」，包括延續2萬元新生嬰兒獎勵金三年，並將第二名或以後子女的獎勵金提高至3萬元。新民黨選委界議員何敬康認為，香港年輕人其實不缺三萬元的獎勵金，反而是因為經常需要加班工作「連製造BB嘅時間同精力都無」。他又稱，新加坡大花金錢鼓勵生育，然而其生育率從沒有上升，反映即使大灑金錢亦沒有用。

他認為年輕人不生育是因為害怕，應將鼓勵生育重心，由短期經濟誘因，轉向長遠家庭支援，當做到經濟好，人人有屋住，且有尊嚴的工時的時候，屆時願意生育但不敢的家庭，不用特別支援也會敢於生育，令香港生育率真正反彈。

莊豪鋒促重推學生津貼 讓家長感受到政府的支持

實政圓桌議員莊豪鋒則促請，政府恢復派發學生津貼。他指新生嬰兒獎勵金花了約十多億，但效用未明，但學生津貼可讓家長實實在在感受到政府對家長的支持。

姚銘倡善用空置舖位引文創 建特色民生步行街

民建聯議員姚銘指出，過去北區特別是上水一帶，充斥水貨客相關的商舖和藥房。隨着兩地消費模式改變，藥房陸續退場，北區居民樂見這情況，因可以讓社區擺脫昔日擁擠、混亂，恢復應有的民生面貌，民生商舖比例較以往多。但隨着北部都會區的發展，他認為北區經濟需要轉型。

他認為，政府可以牽頭善用空置的商舖，引進更多本地特色餐飲、文創產業，或舉辦周末特色市集，將原本的水貨街形象，轉型為有活力的民生步行街，相信不單能惠及區內街坊，亦可吸引其他區的市民到北區消費和消遣，激活區內經濟。