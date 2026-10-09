一五規劃｜中下階層未享經濟成果　議員促加強職業轉型支援

立法會今日（10月9日）繼續進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。有議員認為，目前香港社會出現經濟增長與工資脫鉤的情況，中下階層市民未能享受經濟成果，建議政府加強就業支援；有議員則指，雖然香港整體失業率不算太高，但假如較多市民表示難找工作政府應該重視，若只談空缺數字，反駁市民意見，是否能做一些實際的工作。



陳克勤：整體經濟向上 一部分普羅大眾收入原地踏步

身兼行會成員的民建聯主席陳克勤指，目前香港社會出現經濟增長與工資脫鉤的情況，整體經濟向上，但一部分普羅大眾收入原地踏步，或比以往較少，認為反映中下階層市民未能享受經濟成果。

不過，他提到香港首份五年規劃中，把市民就業收入中位數與經濟增長趨勢同步列作指標，反映政府把經濟發展成果，承諾與市民共享的決心。但最終要達到指標，有賴一系列完善的配套，建議政府將職業培訓由失業後的補救，變成職前的預防，支援即將受科技行業影響從業員轉型，令中基層的「打工仔」，不會因為科技發展及經濟轉型在勞工市場被踢出局。

林振昇發言（梁鵬威懾）

空缺數據與現實脫節？ 林振昇：求職信石沉大海易惹民怨

勞聯選委界議員林振昇指，「叫人學AI升級轉型，喺大道理上一定係啱嘅」，惟個別情況即使學習AI仍然面臨失業。他認為容易被AI取代的崗位，未必能單單靠學習使用AI，反而應有大型及針對性的轉業計劃，採用先聘用後培訓模式，並提供再就業津貼，推動轉行，減少人力錯配。

林振昇又稱，雖然香港整體失業率不算太高，亦未至於「一畢業即失業」，但若較多市民表示難找工作，政府應該重視。他強調如果只講空缺數字，並說「有手有腳就去請」，而市民寄出的求職信都石沉大海，落差太大的時候，市民同樣會感到反感、有怨氣。他指，明白政府有數據，但除了反駁反映意見的市民，是否能有一些實際工作去做。

醫管局每年聘請新護士人數有增無減，由2023-24年度的2,534人，增至2025-26年度的3,111人，當中大部分是本地大學及醫管局護士學校的畢業生。（醫院管理局提供）

護士求職難惹外勞爭議 倡先配對本地人後聘非本地護士

針對近期護士畢業生「揾工難」的問題，他認為政府可參照其他外勞輸入計劃做法，先聘請本地人，先組織實地招聘，以及加強配對「揾工難」的人士，最後才聘請非本地護士，反問「如果係咁，市民會唔會更加好感受到政府關心佢哋嘅就業」。他又促請政府動態調整外勞計劃。