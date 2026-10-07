一五規劃｜議員倡放寬高才通申請資格　加強民航聯繫

【五年規劃/施政報告2026】立法會由今日（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。有議員指，香港目前極度缺乏高端承保與理賠專才，促針對本港稀缺崗位，放寬「高才通」申請資格，擴展認可學府至「專業排名」；另有議員表示，近年香港轉機客比例與過去仍有落差，認為政府需加把勁，促請政府加強民航聯繫。



保險界議員陳沛良。（立法會直播）

陳沛良倡放寬「高才通」申請資格 擴展認可學府至「專業排名」

保險界議員陳沛良指，各行各業能否成功發展歸根結底要依靠人才，香港要著力發展新興產業專項保險，便應正視香港目前極度缺乏高端承保與理賠專才的問題，政府有必要協助業界補足短板，加強培育相關人才及引進外來人才。

他提到，現時「高才通」簽證計劃以百強大學為門檻，然而有頂尖保險與風險管理學科大學並不屬百強，建議針對本港稀缺崗位，放寬「高才通」申請資格，擴展認可學府至「專業排名」，或允許以10年以上相關行業高級經驗替代學歷要求，並設定五年內引進高端人才的具體目標。

他又指，為增加對國際專才來港發展的實質吸引力，特別有子女高端人才來港定居，建議考慮提供更具力度的育兒津貼、家庭照顧者稅務扣減，以及為人才家屬提供簽證便利等。

體演文出界議員霍啟剛。（立法會直播）

霍啟剛：轉機客數字與過去仍有落差 航班少屬原因之一

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，過去香港為區內，以至全球轉機首選地，然而近年轉機客比例仍有很大落差，除機票價格、稅項及收費影響競爭力外，航班少、長途機數量追不上疫情前水平亦是原因之一。反之，區內其他大城市，如新加坡積極向其他國家及地區，例如東盟與歐盟區，爭取互信、互相開放航權，增加航線航班，成功吸走不少轉機客源。

霍啟剛認為政府需要在這方面加把勁，又提到五年規劃訂出未來五年，每年與10個或更多民航夥伴探索加強民航聯繫，當中至少四成為「一帶一路」國家。他期望不只是每年10個，並且不要局限於「一帶一路」地區，香港應採取一個更開放政策，更公平競爭環境，這不單有利旅遊業發展，讓港人買到更便宜機票；同時積極配合、貢獻國家高水平對外開放政策。

選委界議員陳紹雄。（立法會直播）

陳紹雄建議成立低空經濟辦公室

選委界議員陳紹雄表示，低空經濟作為國家戰略新興產業為新質生產力的重要引擎，認為政府應融合有效市場及有為政府，成立低空經濟辦公室，全面統籌對外對接、國際標準研製及跨境協作，賦能低空經濟發展。

選委界議員吳傑莊。（立法會直播）

吳傑莊指加密資產數字金融 不能停留在試點或沙盒階段

選委界議員吳傑莊指，加密資產、數字金融成全球爭奪高地，認為在面對亞洲鄰近國家競爭，香港不能只補足現狀，不能停留在試點或沙盒階段，必須將數字貨幣轉化為商業化應用的日常工具。

飲食界議員梁進。（立法會直播）

梁進倡成立專責部門為飲食業制定長遠發展路向

自由黨飲食界議員梁進指，目前香港未有專責部門統籌飲食業發展，食環署監管食物安全，勞工處則處理輸入勞工及培訓人才，旅發局則負責推廣。他質疑飲食業政出多門，缺乏統一發展方向，強調現時業界發展需有效政策配合，建議成立專責部門為飲食業制定長遠發展路向。