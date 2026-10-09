一五規劃｜紫荊文化論壇聚焦五年規劃引領發展　李家超：正當其時

香港公布了首份五年規劃，行政長官李家超今日（9日）在紫荊文化集團主辦的「紫荊文化論壇」致辭稱，今年論壇以「擘畫五年規劃藍圖 引領香港未來發展」為主題，可謂正當其時。

李家超稱，政府上月公布了《香港第一個五年規劃》，對接國家「十五五」規劃，是特區政府堅持和完善行政主導、提升治理效能的重大舉措，亦是主動對接國家發展戰略、更好融入和服務國家發展大局的謀劃需要，也是凝聚社會共識、團結各界力量、推動香港「由治及興」、實現高質量發展的行動綱領。



行政長官李家超（前排中）今日（9日）在紫荊文化集團主辦的「紫荊文化論壇」致辭稱，今年論壇以「擘畫五年規劃藍圖 引領香港未來發展」為主題，可謂正當其時。（洪戩昊攝）

紫荊文化集團總經理崔朝陽在第六屆「紫荊文化論壇」開幕致辭指，今屆論壇已是第六屆，見證了香港由治及興的發展進程，今屆論壇將聚焦五年規劃，匯聚了內地和香港的權威專家、各界代表，還有來自一帶一路延伸國家的賓客，為規劃的落實出謀獻策。

紫荊文化集團總經理崔朝陽致辭。（洪戩昊攝）

李家超致辭時指，今屆論壇以五年規劃作主題「正當其時」，因為港府剛推出五年規劃，是實行行政主導、提升效能的重大舉措。他形容，五年規劃令香港的發展方向更清晰、資源配置更有效，社會預期更加穩定。香港將能成為世界上更具吸引力、活力，和充滿機遇的國際都會。

前港澳辦副主任、全國港澳研究會會長鄧中華致辭。（洪戩昊攝）

李家超致辭時指，今屆論壇以五年規劃作主題「正當其時」。（洪戩昊攝）

前港澳辦副主任、全國港澳研究會會長鄧中華致辭時亦指，港府每年有一份施政報告，但以往沒有中長期規劃，所以很難破解深層社會問題。他形容，香港一五規劃的推出標誌着香港轉向長遠統籌，是一個里程碑，相信香港未來會更美好。