公務員跳point要「拉curve」　首期涵100職系　涉約4.1萬人

公務員事務局本月起會推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作」。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）表示，第一期涵蓋100個職系，涉及約4.1萬人，職系數目佔整體二至三成。惟目前難估算最終有多少人不獲發增薪點。



問到有6萬名公務員已達頂薪點，外界關注他們會否被用作「交人頭」，楊何蓓茵強調毋須擔心，指這批人普遍是部門關鍵人物，若不由分說便被評為最低的3個評級，恐打擊士氣影響部門運作，相信精明部門領導不會這樣做。



公務員評核優化計劃非鐵板一塊 設委員會把關

楊何蓓茵今日出席電台節目表示，「公務員評核優化計劃」非鐵板一塊，而且設有評核委員會及充分申訴程序把關。假如部門面臨特殊挑戰，或涉及需遵從國際標準，經有力合理解釋可獲酌情處理。

首期涵蓋100個核心職系涉4.1萬人 兩至三年後料擴至逾半公務員

楊何蓓茵又提到計劃首期涵蓋100個職系，涉及約4.1萬人，職系數目佔整體二至三成。不過目前難估算最終有多少人不獲發增薪點。她預計，計劃推出首一、兩年，評核委員會工作將較為艱辛，調較幅度可能較多，相信隨着管理層與員工逐步摸索並確立客觀標準，未來將更具規範與共識。她續指，在實施兩個評核周期後政府將會進行檢討，相信兩至三年後可以推出第二期優化計劃，並擴展至非核心管理及涵蓋較多公務員的職系。

她期望，第二期後有逾一半公務員納入優化計劃內，又稱假若各部門首長首年認為試行見效，可無須等待第二期，局方歡迎自願提早加入更多職系。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（立法會）

6萬名頂薪公僕會否被「交人頭」？ 楊何蓓茵：毋須擔心

問到有6萬名公務員已達頂薪點，外界關注他們會否被用作「交人頭」，楊何蓓茵表示，毋須擔心。她續指，這批員工可能仍有晉升機會，因此仍要接受評核，而且他們通常為部門關鍵人物，任重要角色，如果不由分說，便被評為最低3個評級，恐會打擊士氣影響部門運作，相信精明部門領導不會這樣做。她補充，相關員工亦可能在評核面見時作出反對，政府部門本身亦有評核委員會協助調較評核標準。

宏福苑。（羅日昇攝）

宏福苑大火調查報告月底出爐 楊何蓓茵：不排除啟動紀律程序追責

另外，針對大埔宏福苑火災，政府會否啟動第二級行政責任調查以釐清責任？楊何蓓茵表示，具體跟進追責及改善工作將視乎獨立委員會本月底提交的調查報告而定。她又指，現時正與公務員敍用委員會進行準備工夫，若報告清晰點出個別公務員的失當行為，當局不排除直接啟動常規紀律程序追責。

她補充，假如所涉問題屬機構層面系統性缺失，則或透過公務員敍用委員會的第二級調查機制，以釐清涉事人員行政責任，現階段仍有很多可能性。