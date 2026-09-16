施政報告2026｜進一步強化公務員制度　近3年33公務員被勒令離職

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表本屆政府最後一份《施政報告》，近年揭示公務員體制因循導致多宗失當事件，他表示會進一步強化公務員制度，「部門首長責任制」和「行政責任兩級調查機制」下的第二級調查機制，實施優化公務員評核機制，達致更賞罰分明。



政府消息人士透露，自2023年9月公布及實施《公務人員（管理）命令》第12條簡化機制，至今年8月，近三年累計共33人表現觸及該條例，其中5人已被勒令退休，2人接通知後離職，同時有6人因表現改善，獲暫緩執行機制，處於三年監察期，餘下20宗個案仍進行中。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(夏家朗攝)

行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告，總費時3小時，他在下午約2時離開議事廳。(方承恩攝)

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李家超表示，《公務員敍用委員會（調查）規例》已於今年7月實施，政府會落實「部門首長責任制」和「行政責任兩級調查機制」下的第二級調查機制，建立公務員敍用委員會獨立調查機制的運作系統和人員部署制度。

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李家超續說，政府同時會實施優化公務員評核機制，更有效區分人員的工作表現，達致更賞罰分明，並在完成兩個評核周期後檢討成效。公務員事務局會繼續深化各項改革的執行工作。

政府今年第四季會完成修訂《公務人員（管理）命令》及《公務人員（紀律）規例》，透過簡化紀律程序和擴大停職安排，提升處理紀律個案的效率和效能。