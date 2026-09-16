施政報告2026｜進一步強化公務員制度 近3年33公務員被勒令離職
撰文：倪清江
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【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表本屆政府最後一份《施政報告》，近年揭示公務員體制因循導致多宗失當事件，他表示會進一步強化公務員制度，「部門首長責任制」和「行政責任兩級調查機制」下的第二級調查機制，實施優化公務員評核機制，達致更賞罰分明。
政府消息人士透露，自2023年9月公布及實施《公務人員（管理）命令》第12條簡化機制，至今年8月，近三年累計共33人表現觸及該條例，其中5人已被勒令退休，2人接通知後離職，同時有6人因表現改善，獲暫緩執行機制，處於三年監察期，餘下20宗個案仍進行中。
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李家超表示，《公務員敍用委員會（調查）規例》已於今年7月實施，政府會落實「部門首長責任制」和「行政責任兩級調查機制」下的第二級調查機制，建立公務員敍用委員會獨立調查機制的運作系統和人員部署制度。
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李家超續說，政府同時會實施優化公務員評核機制，更有效區分人員的工作表現，達致更賞罰分明，並在完成兩個評核周期後檢討成效。公務員事務局會繼續深化各項改革的執行工作。
政府今年第四季會完成修訂《公務人員（管理）命令》及《公務人員（紀律）規例》，透過簡化紀律程序和擴大停職安排，提升處理紀律個案的效率和效能。
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