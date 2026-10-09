公務員被批心態「少做少錯、唔做唔錯」？楊何蓓茵：唔做一定係錯

立法會今日（10月9日）繼續進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。公務員事務局局長楊何蓓茵指，外界經常批評公務員工作「鐵飯碗」，抱持「少做少錯、唔做唔錯」的心態。她強調「公務員唔做係一定錯」。當局會推動賞罰分明的管理制度，既能提振士氣，亦可協助部門更加針對性處理、調配、晉升、輔導工作，有助推動良政善治。



公務員評核制度優化計劃第一期 將在100個職階中實施

楊何蓓茵發言時表示，公務員評核制度優化計劃第一期，將會在100個職階中實施，並在本月1日或之後開始的評核周期展開。局方會在完成兩個評核周期後，檢討計劃成效，預計在未來5年可以推展到更多職階。

楊何蓓茵又指，會推動賞罰分明的管理制度，強調一個賞罰有道的制度，不但能夠提振士氣，更能夠協助部門更加針對性處理、調配、晉升、輔導工作，有助推動良政善治，亦是提升部門整體工作質量的重要一環。

公務員。（陳葦慈攝）

楊何蓓茵：「公務員唔做係一定錯」

對於外界經常指公務員工作是「鐵飯碗」，公務員抱持「少做少錯、唔做唔錯」的心態工作。她強調「公務員唔做係一定錯」，政府已經在2023年9月推行經簡化的著令工作表現持續欠佳公務員退休機制，簡化後部門更加願意利用機制，處理工作表現持續欠佳的人員，當局會持續監察部門的跟進工作，讓機制得到充分利用。她又指，未來5年政府會持續檢視公務員紀律機制是否仍有加強空間。