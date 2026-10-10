宏福苑報告月底揭盅　楊何蓓茵：若公務員失職不排除直接紀律處分

大埔宏福苑大火獨立委員會預計最快10月22日向行政長官李家超提交報告，《香港01》早前引述消息指，政府調派了兩名首長級政務官，協助公務員敍用委員會就火災啟動第二級行政責任調查。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）表示，具體跟進追責及改善工作將視乎獨立委員會提交的報告而定，若報告清晰點出個別公務員的失當行為，當局不排除直接啟動常規紀律程序追責。



聽證會點名四部門失職 兩資深政務官坐鎮追責宏福苑

宏福苑大火造成168人死亡、79人受傷。特首李家超多番表明會「追究責任」，政府事後成立獨立委員會召開聽證會調查，聽證會上被點名有缺失的部門都至少四個，包括房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。

《香港01》9月1日率先報道，兩名資深政務官莫君虞、蔡健斌調任專責處理宏福苑火災行政問責。有前高官估計，資深政務官可協助先識別行政失當的人員和問題，再交局長決定。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（楊凱力攝）

跟進追責及改善工作視乎調查報告而定

楊何蓓茵今日出席電台時，被問及政府會否針對宏福苑火災，啟動第二級行政責任調查以釐清責任。她表示，具體跟進追責及改善工作將視乎獨立委員會本月底提交的調查報告而定。

她續指，若報告清晰點出個別公務員的失當行為，當局不排除直接啟動常規紀律程序追責，假如所涉問題屬機構層面系統性缺失，則或透過公務員敍用委員會的第二級調查機制，以釐清涉事人員行政責任，現階段仍有很多可能性。現時正與公務員敍用委員會進行準備工夫，包括制訂守則，以及安排人手和辦公地方等。

她又指，第二級調查所需時間視乎個案的複雜程度；若啟動調查，相關官員應為公務員敍用委員會訂出大致的完成時間。至於調查報告能否全面公開，則要視乎個案性質，特別是會否涉及政府機密或個人私隱。