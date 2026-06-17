夏寶龍訪港｜晤政壇元老談宏福苑火災必定追究責任　徹查利益關係

港澳辦主任夏寶龍訪港最後一天，今日（17日）下午在禮賓府與十多名資深政界人士及學者茶聚兩小時，《香港01》獲悉談及國家「十五五」規劃、北部都會區建設，以及造成168人死亡的宏福苑火災。有與會者向《香港01》表示，夏寶龍肯定火災後工作，並要求查明事件涉及的「利益問題、關係」，一定要追究責任。



2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍考察港深創科園。（湯致遠攝）

夏寶龍再晤政壇元老 尊重意見形容是「老朋友」

夏寶龍過往訪港都會留宿，期間與資深政界人士及學者共晉早餐。今次不過夜，但也爭取時間在行程最後一天的下午2時至4時，於禮賓府與十多名資深政界人士及學者茶聚。

港澳辦主任夏寶龍曾於訪港期間，亦都與多名政界人士「小圍」吃早餐。（資料圖片/港澳辦相片）

出席的除了特首李家超，亦包括全國人大前常委譚耀宗和范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠、全國港澳研究會顧問劉兆佳、行政會議召集人葉劉淑儀、行政會議成員湯家驊等。

港澳辦主任夏寶龍曾於訪港期間，亦都與多名政界人士「小圍」吃早餐。（資料圖片/港澳辦相片）

席間，夏寶龍提到自己1952年出生，即今年達74歲，形容在座的資深政界人士都較他年長。翻查資料，梁愛詩87歲、譚惠珠與范徐麗泰80歲、劉兆佳79歲、譚耀宗76歲、葉劉淑儀75歲。他形容眾人是「知名人士」、「老朋友」，很尊重大家意見，因掛念大家，故此來港要見面。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

夏寶龍談宏福火追責 促查明利益關係

宏福苑火災善後工作，夏寶龍亦表達關注，篇幅不多。有份參加的葉劉淑儀向《香港01》透露會面氣氛融洽。她指，夏寶龍除了肯定北部都會區的發展及政府提出的五年規劃，亦有談論宏福苑大火。夏寶龍指中央欣賞特區政府的善後工作，但同時亦重申對於利益集團，「一定要追究責任」，但就無提及具體要追究何人。

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察，特首李家超在深圳灣口岸送行。（楊凱力攝）

譚耀宗接受《香港01》訪問時引述夏寶龍指中央支持特區政府調查事件，「查出責任人，即係邊啲要負責任、要處理」，沒具體指要負責的對象是官員抑或工程承建商，中央支持政府徹查清楚，特別是事件可能涉及「利益問題、利益關係」，又希望災民得到妥善安置。