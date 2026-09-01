宏福火「行政問責」超前部署　擬派資深政務官坐鎮專責｜政圈風聲

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，預計十月底向行政長官提交報告，釐清事實及責任。翻看聽證會上被點名有缺失的部門都至少四個，特首李家超表明「追究責任」。坊間關注追責進度，有接近北京的人士明言問責意識鮮明，一定會追究責任。《香港01》綜合多方消息，政府已著手為「行政問責」部署專責人手做前期工夫。有前高官估計，資深政務官可協助先識別行政失當的人員和問題，再交局長決定。



其中，有傳保安局前副秘書長莫君虞是合適專責人選之一。今年「坐正」首長級乙一級政務官(D4) 的他，已合資格升任(D6)，官方未有公布其下個崗位。聽聞，需配備多一名D4級政務官工作，體育專員蔡健斌都是合適人選之一。一切有待拍板。有政府中人表示宏福苑火災出現的行政問題，按常理符合啟動部門首長責任制的門檻。事實上，調查報告十月出爐，特首亦表明追責到底，若超前部署相信亦是合理做法。



綜合宏福苑獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

宏福苑點名四個部門

歷時五個月、合共30場的大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會結束。大火造成168人死亡，獨立委員會首場聽證會已點名四個部門，包括房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。勞工處多次收到吸煙投訴，有宏業職員陪同下巡查16次未發現工人吸煙，勞工處及消防處均稱不屬其職權範圍。

其次，房屋局ICU曾到場監察棚網阻燃測試，並提前一日通知顧問公司巡查，但承建商燃燒棚網10秒後有人吹熄撲滅，仍批准過關；然後是消防處多次批准消防系栓及喉轆系統延長停用致系統停用數月；屋宇署更改內部指引要隨機抽查工地但無通知ICU，致ICU未有實地巡查後樓梯被改動的窗口。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

宏福苑慘劇問責 特首表明「追究責任」

坊間關注調查報告何時公布，以及行政及政治問責會否並存。《香港01》七月率先報道，委員會預計延至十月底向特首提交報告。李家超八月被問到會否同時展開行政和政治問責時，他表明將「系統改革、法律改革、追究責任」。他又指獨立委員會正處理大量證據和資料，政府很信任委員會，將全力支持和配合工作，並強調更重視委員會提出的建議，「我相信大家都不希望不幸事件再發生」。

莫君虞。（政制及內地事務局相片）

宏福火災「行政問責」超前部署 擬派資深政務官專責前期工作

接近北京消息人士明言宏福苑火災一定會追究責任。《香港01》綜合多方消息，政府已著手為「行政問責」部署專責人手做準備工作。其中，有傳保安局前副秘書長莫君虞是合適人選之一。今年中，「升正」首長級乙一級政務官(D4) 的他，已合資格升任首長級甲級政務官(D6)，官方未有公布其下個崗位。曾任粵港澳大灣區發展副專員及深水埗民政事務專員的他，去年較為人熟悉的新聞，是代表保安局去信四間澳門傳媒，表達對刊載被港府列為潛逃者的任建峰評論文章表達不滿。

宏福苑（鄧倩螢攝）

分析：資深政務官熟政府運作 較易識別有問題官員

一名曾與莫君虞交手的人士讚他為人有擔當、不怕事、好記性，亦有商有量，若專責問責事宜，相信能勝任。一名行會成員相信，派D6級資深政務官專責坐鎮是合適做法，因問責前都要先界定誰人有問題，過程中要公平。D6級相當於部門首長的職級，熟悉政府運作，較易識別到有問題的官員，「行政問責都要針對性搵到邊啲人失職，先會服，要搵人仔細睇」， 再將初步建議交給公務員事務局局長決定。若部門出現嚴重問題、廣泛或重複性系統問題，啟動第二級調查，則由獨立的公務員敍用委員會負責。

蔡健斌

據聞，需配備多一名D4級政務官工作。有傳已「坐正」首長級乙級政務官(D3)、合資格升D4級的體育專員蔡健斌都是合適人選之一。有官場中人表示有能力的公務員才升得快，相信勝任工作。蔡健斌上任體育專員後主理啟德體育園一系列演練，最終順利開幕。他作為代表的「啟德體育園開幕跨部門籌備專組」去年榮登第三屆「行政長官表揚榜」的公務員團隊，被特首讚揚透過精密部署，克服各種挑戰。

有政府中人表示宏福苑火災出現的行政問題，按常理符合啟動部門首長責任制的門檻。事實上，調查報告十月出爐，特首亦表明追責到底，若提前有所準備相信亦是合理做法。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

前高官：大災難涉行政失當 部門首長責任制可針對處理

專責處理行政問責的資深政務官人選有待拍板。一名前高官對當局部署有信心，指以前的紀律處分制度主要基於牽涉刑事案件解僱，以及行為不當。不過，該人指如果涉及大災難，「行政失當唔可以話行為不當」，因涉及多年積存的問題，但官員沒發現、沒去尋找。今年新推出的部門首長責任制，則可針對行政失當問題。

湯家驊

行會成員認同派資深政務官「再查多啲」

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，未聽聞擬派兩資深政務官坐鎮專責問責，如果消息屬實，亦是恰當做法。他解釋，獨立委員會已將導致火災成因的證據，以及部門責任公開，本身已不是「自己人查自己人」，若派資深政務官「再查多啲」，加大尋找不足，以及識別在行政執行上表現不符要求及令人不滿意的公務員，相信不可能會出現所謂偏私的情況，是值得肯定的做法。

宏福苑五級大火奪去過百條寶貴性命，全城悲慟。從易燃發泡膠封窗、造假棚網證書，到走火通道被違規改動。面對行政失當，堅持徹查真相、追責到底、懲處糾治、堵塞漏洞，是向死傷者家屬及公眾的交代。