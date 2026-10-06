議員涉足北都企業被「温提」申報　免重蹈漏報利益爭議｜政圈風聲

北部都會區作為本港未來經濟引擎，蘊藏的商機龐大。隨着各大財團相繼「押注」北都，箇中的政商關係惹來公眾關注。議事堂內匯聚各界翹楚，不少議員獲商界延攬。早前有傳媒盤點至少14名議員受薪在企業兼職，這些公司涉足北都項目，半數人同任與北都相關的公職。



《香港01》獲悉，立法會主席李慧琼最近約見北都專屬法例委員會委員，席間「温馨提示」眾人須恪守《議事規則》所定的利益申報機制，但未點名任何委員有申報問題，亦沒有就北都申報安排額外訂立新要求。有政圈中人分析，李慧琼提醒議員自行審視申報情況，旨在將潛藏的政治風險防患於未然。畢竟，上次傳媒盤點後引來輿論高度注視，有必要提醒議員做足本份免招話柄。



北都商機牽百業 議員兼任企業雙重身份受注視

北都佔地逾三萬公頃，面積幾近全港三分之一。規劃發展涵蓋了創科、物流、基建工程等多個領域。隨著特區政府多番強調提速建設，加上國家「十五五」規劃的加持下，吸引各大財團爭相進駐「插旗」。

龐大的發展機遇自然惹來外界注視。早前有傳媒盤點本屆立法會議員受薪兼任企業職位公司涉足北都項目的情況。無可否認，議事堂內匯聚各界精英，代議士獲商界延攬本屬政圈常態，過往不論建制或泛民陣營皆屢見不鮮。不過，北都堪稱香港近年最大型的發展項目之一，箇中的政商關係自然會被公眾以放大鏡檢視。

李慧琼。（鄭子峰攝）

李慧琼閉門約見北都專屬法例委員 「温提」注意利益申報

旨在為北都發展拆牆鬆綁的北都專屬法例成為公眾焦點。政圈耳語，李慧琼近日聯同立法會秘書長衞碧瑤及立法會法律顧問等，約見負責審議北都專屬法例的《北部都會區發展條例草案》委員會委員，閉門交流約一小時。

席間，李慧琼「溫提」議員須恪守《議事規則》所訂明的利益申報安排，但未點名任何委員有申報問題，亦沒有就北都申報安排額外訂立新要求，整體會面情況融洽。另有部分議員就申報技術操作提出意見，例如哪種情況需要申報、如何避免過度申報拖延會議進度。

高鐵撥款申報爭議 何鍾泰避席 石禮謙漏報險被訓誡

為了為讓委員更具體掌握申報要求，會上特別以多年前高鐵撥款申報爭議為例，當時財委會工務小組委員會主席何鍾泰身兼中國建築的獨立非執行董事，公司有意將投標高鐵工程，最後何鍾泰避嫌離開會議；地產及建造界時任議員石禮謙身兼港鐵獨立非執行董事，審議高鐵撥款時漏報險被訓誡。兩個利益申報爭議例子解釋獨立非執董的申報規定。

第八屆立法會議員。（廖雁雄攝）

政圈中人：北都發展受關注 「溫提」申報屬明智

有政圈中人認為，李慧琼提醒議員自行審視申報情況，旨在將潛藏的政治風險防患於未然。畢竟，北都發展乃香港的重中之重，一舉一動都備受社會各界關注，而且早前有傳媒盤點報道，足見輿論高度注視，確實需要打醒十二分精神，提醒各人做足本分免招話柄，屬明智之舉。

據悉「温提」申報非「人人有份」

《香港01》事後向其他法案委員會探聽，發現這類「溫提」並非「人人有份」。有代議士相信，李慧琼「溫提」北都專屬法例委員會，或與北都牽涉的產業與發展範疇極廣有關，部分議員確實「可能中咗都唔覺意」。反觀，其他法案委員會，由於牽涉利益不及北都般龐大，自然未有需要如此特別提點。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後大合照。（夏家朗攝）

政商關係惹關注 陽光下申報釋疑慮

平情而論，商界延攬「猛人」本屬市場常態，議會的價值亦在於吸納來自五湖四海的持份者。無可否認，坊間對政治人物的利益情況極為敏感，如何在建言獻策與避嫌之間拿揑好分寸，無疑考驗每一位議員的政治智慧。然而，社會並非盲目苛責，相信只要議員能將利益狀況清清楚楚攤在陽光下，自然能釋除公眾疑慮。