巴士加價｜陳恒鑌倡非票務收入增至25%　批專營權時考慮回報收益

三間專營巴士公司申請加價。立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌今日（14日）發表優化巴士非票務收益及專營權建議書，發表一系列建議，包括優化專營權及公共資產授權等。他表示，現時專營巴士的收入主要來自車費，缺乏票務以外的其他收入支持，一旦營運成本或大型投資驟增，便往往直接反映票價上，長遠應要減少專營巴士收益僅倚賴票價收入，冀5年內非票務收益佔比由現時約5%提升至25%。



巴士缺乏票務以外收入 難支持「可持續發展」

陳恒鑌舉行記者會，發表改善巴士非票務收益及專營權建議書。他提到，現時專營巴士的收入主要來自車費，缺乏票務以外的其他收入支持，難以「可持續發展」，一旦營運成本或大型投資驟增，便往往直接反映票價上，長遠應要減少專營巴士收益僅倚賴票價收入。

他指，目前巴士承辦商雖然有廣告、零售、泊車等非票務收益，但佔比極小，且制度上存在不少限制，令巴士公司難以有較大型投資，冀5年內非票務收益佔比由現時約5%提升至25%。

倡批專營權時考慮回報收益

他提出，7項政策建議，包括在短期方面，建議擴闊非票務收益，把成熟、低風險及已有實際經驗的項目做闊，簡化和標準化同類項目的審批，再逐步發展能源管理、合適的通訊和數據設備，以及其他不影響巴士營運的附屬服務；完善新能源基建共享，把高速充電設施開放予公眾使用的安排逐步制度化和擴大。

長遠而言，他建議改善專營權及公共資產授權，在專營權續期、新專營權批出或大型項目授權時，一併處理投資成本、合理回報、公共資產使用及相關收益安排，而非單純延長專營權，為長期公共交通投資提供更清晰和穩定的制度基礎；他又建議，建立跨部門協作及簡化審批。

立法會議員陳恒鑌。（直播截圖）

非要求巴士承諾不再調整票價 而是要巴士收益多元化

陳恒鑌強調，並非要求專營巴士承諾日後不再調整票價，也不是要把巴士車廠全面商業化或地產化，而是要巴士收益多元化。他又稱，巴士車廠、總站及公共運輸交匯處首先是公共交通設施，任何非票務用途都必須以巴士服務優先。