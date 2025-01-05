巴士加價首日｜部份過海線加超過$1 有乘客指車費貴：以後要帶飯
撰文：董素琛
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九巴、城巴及嶼巴今日（5日）起加價，加幅分別為4.3%、7.5%及6.5%，約九成半的乘客每程需多付的車費不超過1元。但其中一條打工仔常用的過海路線，來往大埔至中環的307線加價1.6元，加價金額較大部份路線高。對於巴士加價，有乘客認為，每樣東西都變貴，令生活變得愈來愈難負擔，直言「衣、食、住、行都唔知邊樣可以減，以後要帶飯」。
三間巴士公司，九巴、城巴及嶼巴今（5日）起加價，約八成乘客每程需多付的車費不超過0.5元、約九成半的乘客每程需多付的車費不超過1元。但其中一條打工仔常用的過海路線，來往大埔至中環的307線，單程價格由原本的$25.7加至$27.3，加價金額較大部分路線高。
307號線加$1.6 有乘客嫌費：以後帶飯返工
居於東區的吳先生今日乘搭307線到大埔和朋友打羽毛球。對於巴士加價，他認為，每樣東西都變貴，令生活變得愈來愈難負擔，直言「衣、食、住、行都唔知邊樣可以減」。被問及加幅是否合理，他說：「我哋市民梗係唔想加價。」他又指，會到免費場地打羽毛球、帶飯返工，以減省生活開支。
已享有$2乘車優惠的黃先生指，平日亦會搭乘307線，由大埔來到中環。他認為，巴士加價對普通市民而言是百上加斤。被問及加幅是否合理，他說：「好難講，始終商業都要營運。」他又認為，現時很多店舖結業，反映很多人生活艱難。他續指，有聽說身邊的人要節省其他方面開支，來平衡交通費上升對生活的影響。
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