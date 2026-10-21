北都｜劉業強倡發展度假區建「七星酒店」：可帶逾千億經濟價值

特區政府正全速推進北部都會區發展，新界鄉議局主席劉業強接受《香港01》 訪問時表示，北都發展將釋放大量土地，除了可用於發展創新科技外，亦可推動體育、康養、旅遊等多方面的項目，例如可以發展度假區，興建民宿以至「七星酒店」，吸引已經離鄉的鄉民回來，從而活化鄉村。



鄉議局百周年訪問劉業強。（梁鵬威攝）

倡用好資源發展文旅：吸引鄉民回歸活化鄉村

劉業強表示，香港擁有優美的山海景觀，惟相關旅遊資源目前尚未充分發揮。他特別提到，下白泥風景十分優美，且日後交通方便，儘管該處的濕地未必適宜發展，但一帶的山邊值得發展休閒康樂及旅遊設施。他相信，北都文旅發展可與創科發展做到「並駕齊驅」，倘若發展文旅產業可帶來逾千億元經濟價值。

重提「丁廈」籲試行 劉業強：對香港社會「無蝕底」

發展北都無可避免需要收回土地。劉業強預計，不少鄉村會面臨清拆，例如新界大族如文氏、鄧氏等都有不少村落，被政府收回發展。他提到，由於原居民只能在法定村界範圍內興建「丁屋」，目前有不少合資格男丁都因為沒有土地，而無辦法建屋，假如不向上發展興建多層式大廈，難以興建「丁屋」。他建議當局可考慮以試行形式推行「丁廈」。

他相信，此建議對香港社會而言並無「蝕底」，「原居民起返佢嘅屋自己住，又唔係同你爭公屋，佢要賣政府又抽稅，收補價，政府庫房收好多錢」。不過，他表示會「低調爭取」，以免原居民再次成為被針對的目標。

劉業強信「丁屋」政策2047後仍可保持不變

新界丁權是香港土地問題備受爭議的一大議題。終審法院在2021年裁定丁屋政策合憲，但同時提出，除非《基本法》規定丁屋政策「不可改變」，否則未來仍有改變空間。《基本法》列明香港保持原有的生活方式五十年不變，距離這個年期還剩不足二十一年，被問到是否有信心丁屋政策在2047年後仍然不變，劉業強明言有信心，「呢一個模式，我睇唔到可以點變」。

他指出，政府已立法將一般用途地契自動續期50年跨越2047年。他續稱，政府推展北部都會區後已取回土地主導權，相信當政府財政回復健康，房屋便不成問題。他又表示，目前審批興建丁屋緩慢，「我哋做原居民代表都好慘，都唔知點解釋畀居民知」，冀政府加快審批工作。