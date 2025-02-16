北部都會區｜劉業強：本地企業要撐　惟憂投資周期長持觀望態度

鄉議局主席劉業強今日（16日）被問到對中聯辦主任鄭雁雄呼籲中資企業積極參與北部都會區的看法，他表示認同，但提醒「央企國企僅佔市場兩成」，冀繼續推動香港企業參與北都建設，「本地一定要撐」，前提是解決財赤，因企業對投資持觀望態度源於北都的投資回報周期長。



2月16日，鄉議局主席劉業強出席香港賽馬會鄉議局盃。（何夏怡攝）

劉業強冀解決財赤 促港企參與北都建設

中聯辦主任鄭雁雄前日（14日）表示，希望中資企業用好香港獨特優勢，持續加大在港投入、改善業務佈局、積極參與北都建設。

2月16日，鄉議局主席劉業強出席香港賽馬會鄉議局盃。（何夏怡攝）

劉業強被問到看法時表示中資企業能力強，在多個領域如建築、創科都居於領先地位，惟他提醒「要多元化啲，（因為）央企國企僅佔市場兩成」，應繼續鼓勵香港企業港企參與。他續指，不少香港企業憂慮投資周期長、風險高而有所觀望，故要鼓勵香港企業港企參加北都建設，首先要解決財赤。

北部都會區。(發展局圖片)

至於北都發展的收地進度，劉業強認為行政程序上還有改善的空間，政策上要拆牆鬆綁，「快啲俾錢、快啲找數」，又指新界有部分地契因歷史原因難以收回，必須要加快土地流動。