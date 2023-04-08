丁權未解決 · 四｜長期閒置丁地　政府是不懂還是不敢處理？

「丁權」問題懸而未決，特區政府至少為原居民預留近千公頃土地興建丁屋，當中有大量用地長期被閒置、被荒廢，而當局往往以那些土地「零散」及「偏遠」為由拒絕發展。本土研究社成員夏淳權早前帶領《香港01》記者到元朗輞井村一個已經動工超過10年但尚未竣工的屋苑勘察，懷疑有人不法套丁，亦發現有人霸佔官地；再前往屯門鍾屋村一塊空置超過20年的政府土地，見證寶貴土地資源如何被浪費。



「丁屋政策」系列報道四之四



穿過一堆村屋，迎面而來是一幅由鐵絲圍欄鎖上的大空地，雜草、鐵絲網、警告牌、看更亭，感覺一片荒蕪。（蕭文學攝）

長期閒置建屋用地

在2018年至2020年間，地政總署合共只透過短期租約批出343幅政府土地，但每年未獲批租的分別多達1616幅、1606幅、1283幅，涉及297公頃、391公頃、322公頃。那些土地散落在不同區域，包括為了讓原居民興建丁屋而預留的鄉村式發展地帶之內。

本土研成員夏淳權早前帶領《香港01》記者前往屯門洪水橋鍾屋村，那裡住着三百多戶村民，裏面有一幅接近1.5公頃、空置超過20年的政府用地。穿過一堆村屋，迎面而來是一幅由鐵絲圍欄鎖上的大空地，雜草、鐵絲網、警告牌、看更亭，感覺一片荒蕪。此前，夏淳權與《香港01》記者勘察了元朗輞井村一個已經動工超過10年但尚未竣工的屋苑，懷疑有人不法套丁，亦發現有人霸佔官地擅作他用，並且疑似拆去相關圍欄。

而在屯門鍾屋村的這塊官地，可能比較偏僻，所以不容易被發現，目前也未有人闖入或佔用。「我們翻查紀錄，2000年已經開始閒置。其實如果閒置已久，政府有沒有就土地提出任何方案呢？」夏淳權指着眼前的土地，忍不住地問了一個大家心中有數的答案。

城市規劃委員會就鍾屋村附近的屯門藍地及亦園村等用地草擬大綱圖。當中表明，考慮到丁屋需求量，認為「鄉村式發展」地帶內的土地應該留作興建丁屋。（文件截圖）

2021年，城市規劃委員會就鍾屋村附近的屯門藍地及亦園村等用地草擬大綱圖。當中表明，考慮到丁屋需求量，認為「鄉村式發展」地帶內的土地應該留作興建丁屋，相信這種發展模式較具條理，而在土地運用及基礎設施和服務提供方面，亦較具經濟效益。

事實上，以往在議會和民間都有不少聲音建議政府將「鄉村式發展」地帶的閒置土地（尤其政府用地），改劃作其他住宅或社區用途；然而，政府多以「預計未來10年的小型屋宇需求」、「地形分佈零散」、「用地的特點和限制」、「草木茂盛」等理由，得出「不適宜作大規模發展」的結論。2018年的「土地大辯論」中，即使民間呼聲甚高，但在商界和鄉紳壓力之下，由時任特首林鄭月娥委任的土地供應專責小組只把「增加『鄉村式發展』地帶的發展密度」列為「概念性選項」，未敢深入討論需否重新規劃。

「900公頃（預留給原居民建屋的鄉村式發展地帶）裏面不少大大塊、整全的土地，為什麼不能拿出來用？」夏淳權感嘆，眼前那幅土地看似雜草叢生，但實際極具潛力發展「鄉村式公屋」，例如社區配套設施完備、交通基礎建設方便，步行8分鐘就可到達鍾屋村輕鐵站，而且鄰近洪水橋新發展區，將成為可持續發展的生活、 工作及商業社區。

本土研成員夏淳權早前帶領《香港01》記者前往屯門洪水橋鍾屋村，那裡住着三百多戶村民，裏面有一幅接近1.5公頃、空置超過20年的政府用地。（蕭文學攝）

不懂還是不敢處理

本土研究社2018年發佈的《合棕連橫：新界棕土發展潛力研究》，已提出興建鄉村式公營房屋的建議。他們透過很多個案研究得出，只需要小規模地塊形式發展就能創造出可觀的房屋供應，且能配合鄉村中低密度的發展限制。可是，政府一直沒有正面回應。

夏淳權帶領《香港01》記者走訪了元朗輞井村和屯門鍾屋村，看見因為政府疏於管理的各樣亂象，包括霸佔官地、濫收路費、亂倒泥頭、閒置土地，明顯低估丁地發展潛能。

包括本土研究社在內很多民間關注團體，早就提出相關建議。首先，政府應該慎重考慮如何處理「丁權」問題，同時全面檢討小型屋宇政策（丁屋政策），防止有人濫用資源牟取暴利。其次，政府應該重新檢視鄉村式發展地帶內的閒置政府用地、私人用地、甚至潛在違規的丁地，再動用《收回土地條例》作出「精準收地」，防止潛在套丁的可能，並將丁地與其他土地選項整合，為不同鄉村制定鄉村發展藍圖和長遠全面規劃方案，提供基本道路連結、協助提升鄉村基建，如污水處理、公共交通、運動設施等。

夏淳權認為，倘若政府一直不願管理鄉村、不敢釋放丁地和棕地，那些地方就會成為「有特權」的「法外之地」。（蕭文學攝）

可是，政府往往不但置之不理，而且「選擇性發展」。

例如2020年公布元朗南用地規劃及工程研究曾指出，「元朗南發展區約有 80% 屬私人土地，發展需盡量避免牽涉收回現有的鄉郊聚落及墓地，減低發展對社區的影響。」結果，新發展區全數避開丁地，連帶原居民村內的潛在違規丁地、棕地等等土地資源皆沒有被納入政府收地計劃之中，這種規劃取態有偏袒原居民之嫌，亦忽視丁地發展潛力。

政府到底是不懂還是不敢處理？答案顯而易見。夏淳權認為，倘若政府一直不願管理鄉村、不敢釋放丁地和棕地，那些地方就會成為「有特權」的「法外之地」。他支持香港保留一定鄉村生活，但關鍵是特區政府需要好好規劃城市、善用鄉郊土地。