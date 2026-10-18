吳康民逝世｜晚年長居培僑中學宿舍　11.14校慶將向吳康民致敬

100歲的港區人大前代表、培僑中學前校長吳康民今早（18日）逝世。據《香港01》了解，吳康民上周初仍與舊校工飲茶，及後發燒身體轉差。培僑中學原定下月14日籌辦向吳康民致敬的80周年校慶活動，校長伍煥杰向《香港01》表示活動如期舉行，不過因應吳康民逝世，將籌辦追悼會，明天（19日）將與校方開會討論成立治喪委員會。他說，吳康民晚年長居培僑中學宿舍，平日都會由秘書推輪椅在學校遊走，形容對方一生奉獻予培僑中學。



前港區全國人大代表吳康民。（資料圖片/陳嘉洛攝）

吳康民1947年畢業於廣州中山大學化學工程系，之後赴香港培僑中學，擔任數理科教師，兩年後晉升主任，1958年擔任該校校長，至1985年轉任校監。

伍煥杰與吳康民合照。（伍煥杰提供）

晚年長居培僑中學宿舍 11.14校慶將向吳康民致敬

本身是培僑中學校長的教聯會選委界立法會伍煥杰接受《香港01》訪問時表示，很懷念吳康民，今早收到消息後都未能平復心情。他憶述自己就讀培僑中學時，吳康民仍是校監，「成日仰望佢，少接觸」。及後，伍煥杰擔任培僑中學老師，則有機會時常聽吳康民分析時事見解，又經常陪吳康民見校友，參加不同活動，協助吳康民出書工作等，至近年吳康民記憶、精神沒那麼好。

伍煥杰。（資料圖片）

他說，吳康民晚年長居培僑中學宿舍，「星期一至五都喺學校，秘書推佢遊走」，退休後仍在學校有辦公室，正正在校長辦公室對面，由於共享會客廳，有時吳康民見貴賓時，都會著他一起。他感恩擔任校長時有吳康民的帶領和指導，希望他安息。下月14日，培僑中學80周年，伍煥杰表示本年初已規劃當天有向吳康民致敬的活動，邀請校友、前教職員分享對吳康民的感受，按目前預計會如期舉行，「致敬會繼續，不過老校長無法親自上台接受」，明天校方開會討論成立治喪委員會，以及籌辦追悼會。

勞工及福利局局長孫玉菡悼念吳康民。（資料圖片）

「培僑人」孫玉菡悼吳康民：教育界的典範

勞工及福利局局長孫玉菡悼念吳康民。他說，作為培僑小學校友，同為「培僑人」，十分感謝前校長吳康民對培僑的貢獻。他說，吳多年來鞠躬盡瘁，不辭勞苦帶領培僑，培育一代又一代學生成為國家棟樑，是教育界的典範。

他說，吳康民除了在教育界傑出貢獻，亦多年出任港區全國人大代表，為國家、為香港出謀獻策。他說向吳康民對教育的堅持、愛國愛港的情操致以最高敬意。