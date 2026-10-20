APEC財長會｜開幕前閉門會議及午餐會　主會場會展加強保安

首次由香港承辦的亞太經合組織APEC財長會議今日（20日）開幕，主會場灣仔會展舊翼一帶保安明顯增強，多輛警車在附近停泊戒備，有警員巡邏，警方一度在港灣道的入口架設鐵閘，禁止一般車輛駛入。來自21個APEC經濟體的財政部長或代表乘坐APEC專用接駁旅遊巴抵達會展後，經特定通道進入會場。上午，舉行財長閉門會議，中午財長與APEC工商諮詢理事會代表舉行午餐會。下午，財長會開幕。



APEC財長會開幕前閉門會議及午餐會

一連兩日舉行的亞太經合組織APEC財長會議，有逾500名APEC成員經濟體的財金官員以及國際組織領袖參與，會議將聚焦四項重要議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、促進普惠金融發展，及青年財經人才交流合作。根據議程，首日上午，舉行財長閉門會議，中午財長與APEC工商諮詢理事會代表舉行午餐會。

財政部部長藍佛安。（資料圖片）

下午APEC財長會開幕 財政部長藍佛安致辭

下午2時會議將開幕，國家財政部部長藍佛安會致開幕辭，其後分多個場次討論不同議程，晚上會舉行歡迎晚宴。會議明日（20日）閉幕，其後舉行新聞發布會，預計將發表財長聯合聲明。

開會場地會展一帶警力增強 多輛警車戒備

灣仔會展一帶保安明顯加強，門外停泊多輛警車戒備。警方一度在會展港灣道的入口架設鐵閘，禁止一般車輛駛入。警方表示，港灣道及會議道稍後不會封閉，只會封閉會展入口；會展站內與接駁會展的行人天橋，均有警力駐守戒備。

警方早前宣布，今早7時半起至明午3時，會展向外延伸3公里範圍內設立「臨時限制飛行區」，禁止小型無人機飛入。