APEC財長會｜訪港政要名單出爐　澳洲、南韓財長雲集　貝森特缺席

亞太經合組織財長會議APEC明天（20日）起一連兩日在香港舉行，21個APEC經濟體的財政部長或代表等將出席會議，東道主中國派財長藍佛安主持。訪港政要包括澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）、新加坡財政部第二部長蕭振祥、南韓副總理兼財政經濟部長李炯日、台灣財政部長莊翠雲、加拿大財政部國會秘書Ryan Turnbull等。至於美國財長貝森特，如《香港01》早前報道將不會來港，派出兩名副手出席。



APEC財長會｜美國財長貝森特據悉缺席 副財長曼谷IMF年會後來港

美國財長貝森特缺席香港APEC財長會 派副財長現身

香港首次承辦APEC財長會議，部分參與APEC財長會議的政要，提前一天於今日（19日）抵港。據《香港01》了解，美國財長貝森特缺席在香港舉行的財長會議，由副財長Francis Brooke（布魯克）及助理部長Erin Browne（布朗）代行，兩人在曼谷出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會後來港。Erin Browne負責國際事務，曾參與中美經濟談判。

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財政司司長陳茂波與國家財政部部長藍佛安（右）。（政府新聞處圖片）

中國財長藍佛安將主持會議，副手廖岷代表中方發言。今次會議結合當前亞太經濟發展面臨的新形勢，討論四個重點議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及促進APEC青年財經人才交流合作。

澳洲財長查默斯（Reuters）

澳洲財長查默斯訪港：屆時與全球最大投資者會面

澳洲財政部今日（19日）公布，澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）將出席APEC財長會議。他表示，將重申澳洲的立場，包括經濟角度上有迫切需要結束戰爭，霍爾木茲海峽徹底重新開放。他說屆時會與一些全球最大的投資者會面，形容他們管理的資產和投資總額超過 2 兆美元，會向他們推廣到澳洲投資。

坡第二財政部部長蕭振祥。（蕭振祥FB）

新加坡第二財政部部長蕭振祥出席APEC財長會

查默斯透露將與新加坡交通部長兼財政部第二部長蕭振祥、亞投行行長鄒加怡在香港會面，意味新加坡派出第二財政部長出席。蕭振祥亦在社交平台確認消息。

新加坡財政部第二部長蕭振祥在社交平台表示，將來港出席APEC財長會議。（蕭振祥FB）

加拿大財政部上周五（16日）公布，派出財政部國會秘書Ryan Turnbull出席香港APEC財長會議，期間會與政府和商界領袖會面，推動加拿大貿易多元，吸引投資並推動戰略經濟夥伴關係。

南韓副總理李炯日、台灣財長莊翠雲訪港

其他訪港政要包括南韓副總理兼財政經濟部長李炯日、台灣財政部長莊翠雲等。APEC 21個成員經濟體財金官員來自中國、美國、日本、韓國、新加坡、澳洲等。