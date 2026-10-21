鄉議局百周年晚宴周五會展舉行　時裝匯演展現新界蛻變與人文風貌

鄉議局今年迎來一百周年，為慶祝這個大日子，鄉議局將於本周五（23日）在香港會議展覽中心舉行一百周年慶祝晚宴。當晚除了有主題時裝匯演，亦特設時光長廊，展現新界過去經歷的關鍵歷史時刻。鄕議局主席劉業強接受《香港01》訪問時指，鄉議局為代表傳統文化的機構，定會堅守傳統文化。不過他強調，新界並不等於「舊式」或「老套」，其實也可以很時尚。



百周年晚宴聚1200人 時裝匯演融合百年歷史

慶祝晚宴將在本周五晚上於會展舉行，晚宴將以「承傳與展望」為主題，預料將有1,200名賓客參加，見證鄉議局一個世紀以來的發展。而為生動展現新界與香港一個世紀以來的蛻變與人文風貌，晚宴特別舉行主題時裝匯演。

時裝秀分三幕回顧百年 原居民親身演繹

匯演分為三大部分。第一部分為「百年回顧」，回顧20至60年代的衣著，展示1926年鄉議局創局初期以至戰後歲月的經典長衫與旗袍，並邀請了新界原居民及各界嘉賓擔任模特兒親身演繹，包括立法會前議員謝偉俊、十八鄉鄉事委員會前主席梁福元等。

第二部分為「黃金年代」，回顧60至80年代，致敬昔日大批新界鄉民遠渡重洋、遠赴歐洲各國披荊斬棘的拓荒精神。模特兒將穿上設計師鄧達智，取材自本土傳奇「九龍皇帝」墨寶的服飾，演繹前衛奔放的街頭文化；同時亦會穿上由設計師劉玉蓮以「蜻蜓」寄託鄉情、融入龍鼓灘村野風情的作品。

第三部分為「展望未來」，回顧80至千禧年代並帶出對未來的期盼。模特兒將穿上無性別概念系列與華貴高雅的晚裝，展現當代時尚的自由跨界與廣闊視野；藉此彰顯鄉議局扎根傳統、與時俱進，攜手社會各界昂首邁向下一個百年的蓬勃生機與廣闊胸襟。

鄧達智冀社會透過一百周年的活動 進一步認識鄉議局

鄧達智稱，現時鄉議局的人口結構，與過去社會所想的很不同，不少人都受過很好的教育，冀社會能透過一百周年的活動，進一步認識鄉議局。

劉玉蓮則指，大眾對鄉議局的印象可能較為傳統，但實際上並非如此，是次亦非鄉議局首次舉行時裝匯演。她又透露，由其操刀設計的服飾中，亦融入了不少「非遺」元素。

鄕議局百周年訪問劉業強。（梁鵬威攝）

劉業強：新界並不等於「舊式」或「老套」

劉業強表示，鄉議局為代表傳統文化的機構，定會堅守傳統文化。不過他強調，新界並不等於「舊式」或「老套」，其實也可以很時尚。此外，新界亦有不少值得展示的非遺，冀能將這份「文化自信」一代一代傳承下去。

曾構思啟德辦世紀演唱會 原擬邀四大天王同台慶百年

劉業強又透露，過去曾構思不同的百周年慶祝活動，例如在啟德體育園舉行演唱會並邀請「四大天王」演出。惟後來考慮到四人檔期難以配合等因素，故最終就此作罷。

回顧鄉議局百年，劉業強指，鄕議局一直摒持「愛國、愛港、愛鄉」，一直充當政府與鄉民之間的溝通橋樑，不僅協助講解政策、配合發展，亦積極為政府提供施政建議。