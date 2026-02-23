鄉議局百周年推徐悲鴻駿馬足金利市封　劉業強：金價飆升前已部署

農曆年初七，新界鄉議局今日（23日）舉行新春團拜。適逢鄉議局百周年，主席劉業強帶同國寶級水墨大師徐悲鴻筆下駿馬的999足金利市封亮相，派給部份出席者。劉業強未有透露耗資金額，不過透露金價飆升前已部署，一來風水玄學上正行「九運」故黃金最旺，二來很欣賞徐悲鴻在抗戰期間致力於藝術籌賑。



2026年2月23日，新界鄉議局新春團拜，行政長官李家超、鄉議局主席劉業強等人出席。（陳葦慈攝）

鄉議局11月擬辦北都馬拉松 劉業強：有得食嘢、飲嘢

鄉議局百周年，劉業強預告今年12月會在會展舉行百周年晚宴，並且正申請11月1日舉辦北都馬拉松活動。他說，馬拉松將由沙田鄉議局出發，跑到終點元朗，全程逾42公里，路線以單車徑為主，減低對交通的影響，會途經新田科技城及不同村落，預料有一萬人參與，包括5000個全馬競賽名額，及5000個一公里賽至半馬名額。

2026年2月23日，新界鄉議局新春團拜，行政長官李家超、鄉議局主席劉業強等人出席。（陳葦慈攝）

他說當天活動以文化旅遊為主題，如旅遊界江旻憓早前所建議，「好多唔同站有得食下嘢、飲下嘢呀」，期望每年都可以舉辦，帶動鄉村旅遊。

2026年2月23日，新界鄉議局新春團拜，劉業強與太太帶同國寶級水墨大師徐悲鴻筆下駿馬的999足金利市封亮相。（潘耀昇攝）

鄉議局推徐悲鴻駿馬足金利市封 劉業強：金價升前已部署

新春團拜後，劉業強與太太會見傳媒。他帶同國寶級水墨大師徐悲鴻筆下駿馬的999足金利市封亮相，金重0.02克，封底印上徐悲鴻筆跡「馬到成功」，並派給部份出席者。

鄉議局百周年推徐悲鴻駿馬足金利市封。（潘耀昇攝）

劉業強說，推出足金利市封是考慮到風水學上現在正行「九運」，形容「九運，黃金最旺」，他未有透露耗資金額，只說「之前已經諗」，不過提到「金可以好薄、好薄，做到立體感」。

2026年2月23日，新界鄉議局新春團拜，劉業強會見傳媒。（潘耀昇攝）

他又說，很欣賞徐悲鴻在抗戰期間致力於藝術籌賑，「佢畫畫最好，又愛國，打仗抗戰時畫好多嘢幫國家籌款抗戰」，形容對方是英雄。