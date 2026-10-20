港區省級政協委員聯誼會辦20周年展覽　卓永興：盼續發揮橋樑作用

港區省級政協委員聯誼會今日（20日）在會展舉辦一日限定的圖片展，以慶祝中華人民共和國成立77周年，及聯誼會成立20周年。聯誼會由全國30個省、自治區、直轄市和15個副省級城市的港區政協委員組成，展覽除展出各地區的名勝及當地在港社團的活動的照片外，也有展出一些當地特產。



港區省級政協委員聯誼會由全國30個省、自治區、直轄市和15個副省級城市的港區政協委員組成，展覽展出這些地區的名勝及當地在港社團的活動的照片。（洪戩昊攝）

港區省級政協委員聯誼會今日在會展舉辦一日限定的圖片展，上午舉行啟動禮。（洪戩昊攝）

活動啟動禮在上午10時舉行。聯誼會會長霍啟山致辭時指，聯誼會的創會初心是成為香港與全國各省的溝通橋樑。回望聯誼會發展歷程，歷屆理事會致力傳承和創新，而今屆理事會接任以來也繼承傳統，所以今次圖片展也設立了特色展覽，回顧聯誼會的奮鬥歷程。

港區省級政協委員聯誼會會長霍啟山致辭。（洪戩昊攝）

政務司副司長卓永興致辭。（洪戩昊攝）

出席啟動禮的政務司副司長卓永興致辭時則指，展覽的照片記錄了政協委員走入社區，接觸不同界別和行業的歷程。他讚揚聯誼會愛國愛港、心繫民生。他亦指，今年香港首次制定五年規劃，對香港的社會發展和民生工作而言意義非凡；希望聯誼會繼續發揮橋樑作用，主動對接國家十五五規劃內的民生發展部署，及香港五年規劃內的民生任務。

圖片展設立了特色展覽，回顧聯誼會的奮鬥歷程。（洪戩昊攝）

展覽回顧聯誼會歷史外，亦有聯誼會的45個地區各自的簡介，包括當地名勝及在港社團的活動照片，亦有展出各地特產。例如北京市港區政協委員的攤位展出了故宮出產的茶具、京劇公仔和手工藝品等，深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會的攤位則展出了一些高科技裝置，如360度遙距開會裝置、手機穩定器和投影機等。