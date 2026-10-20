滬港簽署合作備忘錄締結「兄弟港」　加強智慧港口與航運協作

運輸及物流局局長陳美寶今日（20日）在上海出席2026北外灘國際航運論壇，並在論壇上簽署香港與上海建立「兄弟港」的合作備忘錄，兩地正式建立「兄弟港」戰略合作關係，將加強兩地在智慧港口及航運等方面協作。陳美寶指，將助力香港拓展內地港口合作網絡，共同提升國家兩大國際航運中心的全球競爭力和影響力。



簽署備忘錄與上海締結「兄弟港」 加強航運人才培育交流

陳美寶今日在上海出席2026北外灘國際航運論壇，並簽署香港與上海建立「兄弟港」的合作備忘錄。滬港將加強兩地在智慧港口及航運方面的協作、推動在集裝箱班輪運營與配套產業聯動發展、推動在綠色低碳港航的發展、推動在高端航運服務業協同發展、推動在多式聯運體系物流業協同發展、加強航運文化行業交流，以及加強航運專業人才培育交流。

運輸及物流局局長陳美寶。（isd)

助力香港拓展內地港口合作網絡 提升兩地影響力

上月公布的《香港第一個五年規劃》和《施政報告》均大力着墨航運發展，包括拓展夥伴港口網絡，以及推動於今年內與上海建立「兄弟港」。

陳美寶表示，很高興在一個月後的今日便迎來好消息，進一步深化與內地港口協作。她認為，香港與上海搭建「兄弟港」戰略夥伴協作平台，將助力香港拓展內地港口合作網絡，共同提升國家兩大國際航運中心的全球競爭力和影響力。兩地將攜手推進航運領域協同發展，憑藉雙方在全球航運網絡的獨特優勢，進一步提升港口競爭力與發展動能。

致力拓闊香港國際航運「朋友圈」

另外，陳美寶又宣布運輸及物流局將於明日在論壇第二日舉行的2026滬港航運合作交流會上見證航運公司正式發布開通「滬港快線」。她指，樂見滬港兩地航運業界與港口聯動發展的示範項目落地，為雙方剛剛締結的「兄弟港」關係增添務實的合作成果

她稱，政府在深化「兄弟港」合作的同時，亦會致力拓闊香港在國際航運社區的「朋友圈」。運輸及物流局正積極爭取在下月舉行的年度盛事「香港海運週」公布第二批「伙伴港口」名單，進一步強化香港與海內外具策略意義的港口的交往合作。

2026年10月14日，運輸及物流局局長陳美寶在立法會見記者。（林彥汛攝）

到訪龍頭港口企業 了解營運情況

另外，陳美寶今日又到訪一家上海當地的龍頭港口企業，了解其營運情況及在智慧港口與綠色航運等方面的最新發展。她會在傍晚結束訪問上海行程回港。