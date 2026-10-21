小紅書現「掛名」遊學團導賞港大圖利　教育局：難辨個人登記訪客

自2019年反修例運動後，多所教資會資助的大學，均實施校園出入管制及預約制。立法會今日（21日）討論相關管制措施。有議員建議，政府協調各大學制訂統一且具彈性的校園開放指引。針對內地社交平台《小紅書》有人私辦港大導賞團，收取團友一人數百元牟利，有議員提醒政府需留意非本地的「掛名」遊學團，利用免費的大學校園及公共空間圖利，倡為進入校園的訪客訂立優先次序。



教育局副局長施俊輝表示，制定劃一的校園開放指引，或影響院校管理彈性，當局期望各資助校園，在確保安全下善用公帑資助的設施，於可行情况下便利市民及團體使用相關設施。他又認為，就進入校園的訪客訂立優先次序，對校方而言具一定挑戰。



李梓敬倡協調各大學 制訂統一校園開放指引

新民黨議員李梓敬提出口頭質詢，關注政府有否評估大學校園長期實施出入管制對社區融合、推廣校園文化及發揮公共資源最大效益的影響，以及會否協調各大學制訂統一且具彈性的校園開放指引。

施俊輝：或影響管理彈性 冀院校提高入校安排透明度

施俊輝指，校園管理及設施運用，屬院校自主範疇，各大學會因應規模，保安風險及教研需要，自行訂定及調整安排。他認為，制定劃一的校園開放指引，或會影響院校按實際情況，靈活管理校園的彈性，相信各大學在檢視安排時有考慮多項因素。

他續稱，教育局及教資會期望各大學善用公帑資助設施，持續檢視校園開放及借用安排，在可行情況下便利市民使用設施，以及提供安排透明度，如在大學網頁列明入校安排、開放時段、可借用設施等。

圖為香港科技大學。（中通社）

8所資助大學 僅3所採開放式進出

他又提到，8所資助大學中，3間包括浸大、嶺大、科大已採取開放式進出。至於餘下5間即，城大、中大、教大、理大，及港大則實施不同程度的出入措施，市民在登記後仍可進入校園。

「掛名」遊學團導賞港大牟利 施俊輝：個人登記訪客難識別

教育界議員鄧飛提醒，政府需留意有非本地的「掛名」遊學團，利用免費的大學校園及公共空間圖利，「攞我哋大學校園免費嘅公共空間做人情、自己賺錢」。他建議，大學應優先安排本地中小幼學生及學生家長參觀，其次為本地非政府組織（NGO）及市民，並限制謀利性質的大學遊學團。

不少內地客在港大百周年校園的紅磚牆前打卡。（林遠航攝）

施俊輝認為，為進入校園的訪客訂立優先次序，對校方而言具一定挑戰。他指，若有人不以團體名義，而是各自上網登記，大學亦難以識別並按優次處理。

民建聯陳學鋒發言。（黃浩謙攝）

陳學鋒：遊學團為社區帶來困擾

身兼港大校董的民建聯議員陳學鋒則指，支持多開放大學校園與社區共享，惟目前校園以外的地方，因遊學團帶來很多的困擾。

施俊輝表示，大學首要使命為教學和研究，明白個別校園有歷史及建築特色，對旅客而言有吸引力，但重申任何大學開放安排不能影響教學研究及學生生活。他又稱，各大學位處的社區，面對情況不同，舉例港大一帶道路設計未必能容納大量旅客，當局有與大學保持溝通。