何君堯「大熱倒灶」失落港大校董：每個層次有唔同睇法　大局考量

政圈早前盛傳無黨派的立法會內務委員會副主席何君堯，有望接替辭職的黃錦輝出任港大議員校董。何君堯其後亦表明如果成事必全力以赴。詎料，昨日（21日）提名期截止，何君堯未有報名，最終G19選委界議員簡慧敏一在無競爭下當選港大校董。



何君堯今日（21日）接受《香港01》查詢時證實，早前曾向秘書處提交提名表格並已獲得同僚提名，但最終基於「穩定性」及「大局意識」的考量，決定撤回表格。問到為何提交提名之後，才想到大局問題，是否有「高人」提醒，他稱「好多高人，好多人高過我」，「每個層次都有啲唔同嘅睇法，所以一定要有『大局意識』」。



港大。（資料圖片）

政圈耳語何君堯「主動」棄任港大校董

黃錦輝在回歸29周年當日被爆出上月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去。四日後，沒向立法會通報被捕的他宣布辭職。出缺的不只是議席，亦包括他因為議員身份而獲提名擔任的香港大學議員校董席位。

《香港01》上周三（14日）報道，經議會內部協調後，何君堯有望在無競爭下，接替黃錦輝的港大議員校董議席。不過，立法會秘書處昨日公布，截止提名期限，只接獲簡慧敏一人的提名，換言之簡慧敏當選為港大校董。政圈耳語，早前主動自薦的何君堯近日突然以工作繁忙為由，決定放棄接任港大校董一職。

何君堯。（林彥汛攝）

承認曾向秘書處交提名 終撤回表格因「大局考量」

何君堯接受《香港01》查詢時證實，早前曾向秘書處提交提名表格並已獲得同僚提名，但最終基於「穩定性」及大局意識的考量，決定撤回表格。被問到不出任校董會否感到不快，他坦言不會，並認為簡慧敏是非常合適的人選。

有「高人」提醒？ 何君堯：好多高人，好多人高過我

至於為何提交提名之後，才想到大局問題，是否有「高人」提醒，他稱「好多高人，好多人高過我」，又指「我（提交）提名嘅時候，梗係一定有大局意識，為大家服務。（提交）提名之後，再諗下仲有再大啲嘅大局意識」。他續表示，「每個層次都有啲唔同嘅睇法，所以一定要有『大局意識』」。

簡慧敏。（林彥汛攝）

簡慧敏：榮幸得到同僚信任

簡慧敏則表示，榮幸得到同僚信任，成為港大校董會成員，會秉承港大校訓「明德格物」，認真履行職權，協助港大實現其願景與使命。她又稱，事前並無與何君堯溝通，「我有興趣，唔使關注佢係咪有興趣」。問及是否得悉何君堯的想法，她著記者向其查詢。