何君堯大熱做港大校董：如成事必全力以赴　校董會多有能者不擔心

《香港01》今日（14日）獨家報道，無黨派的立法會內務委員會副主席何君堯有望接替黃錦輝的港大議員校董議席。何君堯回覆表示，安排尚未敲定，但如果能夠擔任校董一職，定當全力以赴，為香港教育做到更好。問到為何對校董一職有興趣，他指自己對甚麼崗位也有興趣。



至於對港大校政有何願景，他表示，仍在摸索當中，而港大校董工作聚焦校政大方針，料工作相較校委會少。不過，校董會需要為學校定好大方向及政策事宜，校董會內有不少有能者，相信不需要擔心。



香港大學。（歐嘉樂攝/資料圖片）

黃錦輝中大涉醉駕辭任議員 港大議員校董同步懸空

黃錦輝在回歸29周年當日被爆出上月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。四日後，沒向立法會通報被捕的他宣布辭職，連帶其經議員互選出任的港大校董席位亦一併懸空。

黃錦輝辭任後，目前由立法會議員互選產生的5席港大校董代表，只剩下經民聯議員吳永嘉、G19議員李浩然、新民黨議員陳家珮，及民建聯議員陳學鋒4人。

選委界議員何君堯。（林彥汛）

料何君堯無競爭下接任

港大校董懸空近四個月，隨着立法會暑期休會結束，秘書處昨日（13日）發出電郵，邀請議員提名人選出任港大校董會的成員，以填補因黃錦輝離任而出現的空缺。任期三年。提名期下周二（20日）結束。秘書處又稱，如接獲多於一項有效提名，按照內會主席決定，選舉將於下周五（23日）舉行。

據悉，議會內部初步協商，目前何君堯的呼聲最高，可望在無競爭下接任。翻查資料，何君堯過去亦曾有擔任大學校董的經驗，於2015年獲時任行政長官梁振英委任加入嶺南大學校董會。他過去亦有涉獵各類教育議題，如愛國主義教育、「體罰合法化」。